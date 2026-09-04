Toro reordena el tráfico en varias calles del casco histórico para mejorar la movilidad y la seguridad

El Ayuntamiento ha aplicado una reordenación del tráfico en varias calles del casco histórico de Toro, con el objetivo de mejorar la movilidad y garantizar la seguridad de los conductores y peatones.

El cambio en las direcciones obligatorias, prohibiciones de acceso o la aplicación de sentidos únicos de circulación se aplica ahora tras la finalización de las obras ejecutadas en algunas calles como Puerta de Pozoantiguo y San Pedro, aunque en otras vías se ha recuperado el sentido del tráfico que existía antes de realizar diversas “pruebas”, que en los últimos días habían ocasionado cierta confusión entre los conductores, con el consiguiente riesgo de que se registraran incidentes.

Uno de los cambios introducidos con la reordenación del tráfico afecta a las calles Puerta de Pozoantiguo y San Pedro en las que, recientemente, se han ejecutado obras de renovación y que, a partir de ahora, tendrán un sentido único de bajada para enlazar con Capuchinos.

Hasta la acometida de las obras, en ambas calles los vehículos podían circular en ambos sentidos, tránsito que ahora es inviable con la nueva configuración de plataforma única y el mayor espacio reservado al tránsito de los peatones.

En la misma dirección de bajada, desde la plaza de San Salvador, queda establecido el sentido de circulación de vehículos por la calle Mojalbarda hasta enlazar con San Pedro cuando, hasta ahora, era el contrario.

Judería y Perezal

En una de las arterias de comunicación principales de la ciudad, la calle Judería, se mantiene el sentido único de subida hacia el cruce con la calle Perezal, en el que los conductores tendrán que girar a la izquierda para continuar su trayecto por la plaza de los Cubos. De esta manera, se recupera el sentido de circulación de vehículos desde Judería hasta Perezal que, durante algunos días, fue modificado y los turismos podían acceder hasta la Plaza Mayor, por detrás del Ayuntamiento, respetando el paso indicado por una señal de prioridad que, finalmente, ha sido sustituida por otra de prohibido el paso.

Plano de las calles del casco histórico afectadas por la reorganización del tráfico. / Cedida

De esta manera, Perezal recupera su sentido de bajada desde la calle La Mayor hasta la plaza de los Cubos, en la que los conductores tienen que girar obligatoriamente a la derecha.

Durante algunos días se realizaron diversas pruebas en esa zona, pero tras comprobar que la señal de preferencia en Perezal podía provocar “algún conflicto”, finalmente se ha decidido mantener el sentido de circulación anterior.

Tras la aplicación de la reordenación del tráfico en las vías indicadas, el Ayuntamiento ha solicitado a los conductores que presten especial atención a la nueva señalización vertical y a las marcas viales. Del mismo modo, ha instado a los toresanos a que circulen con precaución para mantener la fluidez del tráfico en calles del casco histórico y para preservar la seguridad de los vecinos.

Primeras quejas por los cambios

La reordenación del tráfico aplicada por el Ayuntamiento ha generado las primeras quejas de los vecinos que residen en el entorno de las calles Puerta de Pozoantiguo y San Pedro porque, al eliminarse el doble sentido de circulación, tienen que dar un “rodeo” de 800 metros para acceder a sus viviendas, distancia que anteriormente se reducía a unos 50 metros.

Ante la decisión de dejar ambas calles con un único sentido de circulación de bajada hacia Capuchinos limitada por una señal de prohibido el tránsito de vehículos, los vecinos tienen previsto trasladar su malestar al Ayuntamiento, al que instarán a adoptar una solución que, en su opinión, pasa por instalar a la entrada de la calle Puerta de Pozoantiguo una señal de preferencia, que les permitiría acceder a sus viviendas sin tener que “dar un gran rodeo”.

El PP también ha criticado recientemente la “falta de planificación” del equipo de Gobierno después de modificar el sentido de circulación de varias calles de Toro que, ahora, se vuelve a reorganizar tras provocar “confusión, quejas y numerosos problemas entre conductores y vecinos”.

En este punto, la oposición ha cuestionado que “calles que un día pasan a ser de doble sentido”, pocos días después vuelven a tener un único sentido de circulación, al margen de que el cambio de señales también ha llegado a provocar confusión entre los vecinos que “ya no saben por dónde pueden o no pueden circular”.

Por último, los populares consideran que “cambiar la movilidad de una ciudad” exige estudiar previamente las consecuencias, escuchar a los vecinos y valorar alternativas para conseguir una circulación más fluida y garantizar la seguridad tanto de los conductores como de los peatones.