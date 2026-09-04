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Toro, punto de encuentro de la diversidad cultural y del folclore más internacional

Los toresanos abarrotan la Plaza Mayor para disfrutar del brillante espectáculo ofrecido por cuatro grupos de folclore de Senegal, Italia, Chile y Polonia

VÍDEO | El Festival Internacional de Folklore recala en Toro

VÍDEO | El Festival Internacional de Folklore recala en Toro

M. J. Cachazo

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M. J. Cachazo

El Festival Internacional de Folclore ha realizado una parada en Toro para acercar a los toresanos la música, la indumentaria y las tradiciones de cuatro rincones del mundo, así como sus bailes más populares.

Organizado por la Asociación Etnográfica “Don Sancho”, el certamen recaló un año más en Toro y, con el paso del tiempo, se ha convertido en una cita ineludible para los amantes del folclore tradicional.

La Plaza Mayor se convirtió en el punto de encuentro de los espectadores y de los integrantes de los cuatro grupos internacionales que, sobre el escenario, derrocharon energía y compartieron su pasión por el folclore con un público entregado.

Toro se convirtió en el escaparate perfecto para divulgar la música y los bailes tradicionales recreados sobre el escenario por el Ballet Jammu, de Senegal; la agrupación Weliwen, procedente de Chile; Città di Agrigento, de Sicilia (Italia); y Mali Gorzowiacy, de Polonia.

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Las cuatro formaciones se entregaron para ofrecer un brillante espectáculo en Toro, que sirvió para divulgar la diversidad y la riqueza de su música y bailes populares, aunque también contribuyó a fomentar el intercambio de culturas a través del folclore.

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