Morales de Toro planta cara al cáncer con humor: recauda 8.500 euros para la AECC con un festival

Morales de Toro ha vuelto a demostrar que es un pueblo solidario y que se vuelca con todas aquellas iniciativas que se organizan con la intención de recaudar fondos para apoyar a asociaciones y colectivos que ayudan a personas vulnerables o enfermos.

En esta ocasión, la masiva respuesta de los moralinos con el “Festival del Humor” ha permitido recaudar 8.500 euros, que serán donados íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), con el fin de apoyar la labor que realiza con pacientes oncológicos y sus familias, así como la investigación de la enfermedad.

Los fondos obtenidos proceden de la venta de entradas para disfrutar del espectáculo y aportaciones económicas realizadas por los asistentes.

El Ayuntamiento de Morales de Toro ha agradecido públicamente la solidaridad de los vecinos que asistieron al evento y la colaboración de aquellos que se implicaron en la organización del festival y que, una vez más, han demostrado que cuando el pueblo se une por una buena causa “es capaz de hacer grandes cosas”.

El “Festival del Humor” se celebró el pasado mes de agosto en la plaza de toros de la localidad y congregó a cerca de 700 personas. Al espectáculo solidario se sumaron cómicos de primer nivel como Coria Castillo, Quique Matilla y Sergio Encinas.

La gala solidaria fue conducida por el Mago Murphy, que también interactúo con el público, especialmente con los más pequeños, a los que sorprendió con sus trucos de magia.