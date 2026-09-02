La Casa de la Cultura de Toro muestra su solidaridad con Condom tras el incendio en su biblioteca

Durante la noche del pasado 12 de junio de 2026, un incendio arrasó la Mediateca Yves Navarre y parte del claustro del siglo XVI de la Catedral de Saint-Pierre, en Condom (Francia), ciudad hermanada con Toro. Ambas localidades mantienen desde hace años una estrecha relación de amistad, así como intercambios culturales, musicales y enológicos, impulsados y respaldados por la Asociación de Hermanamiento Toro-Condom.

El incendio provocó importantes daños en el conjunto histórico, las llamas destruyeron cerca de 400 metros cuadrados del tejado histórico, que llegó a colapsar parcialmente. Únicamente los muros principales consiguieron resistir al fuego. La catástrofe afectó también al fondo antiguo de la biblioteca, que custodiaba alrededor de 4.300 libros y documentos históricos, algunos de ellos fechados en los siglos XVI y XVII. Un porcentaje muy elevado de este patrimonio resultó gravemente dañado o destruido, aunque la rápida intervención de los servicios de emergencia y de los vecinos permitió rescatar algunos ejemplares.

Ante esta situación, desde la Casa de la Cultura de Toro han querido mostrar, su apoyo y solidaridad con la localidad francesa. Con motivo de las Ferias y Fiestas de San Agustín, el tradicional mercadillo solidario de libros de segunda mano se ha sumado a esta causa y destinará íntegramente la recaudación a ayudar a Condom. Los libros pueden adquirirse mediante una aportación voluntaria, de manera que cada persona decide la cantidad que desea donar.

Mercadillo libros segunda mano Casa de la Cultura Toro / Rocío Gato / LZA

El mercadillo se encuentra en la segunda planta de la Casa de la Cultura de Toro, en el hall previo a la entrada de la biblioteca, y permanece abierto en horario de 9:00 a 14:30 horas. La directora de la Casa de la Cultura de Toro, Cristina Tamames, explica que la iniciativa está teniendo una respuesta positiva por parte de los vecinos y visitantes: “Cuando conocimos lo que había ocurrido en Condom sentimos que teníamos que hacer algo desde aquí. Para nosotros era importante poder aportar nuestro granito de arena en un momento difícil para ellos.”

Tamames señala además que, debido a la buena acogida que está teniendo la iniciativa, se ha decidido prolongar el mercadillo más tiempo, puesto que la fecha de finalización prevista era este viernes: “Estamos muy contentos con la acogida que está teniendo el mercadillo. Después de las fiestas de San Agustín todavía hay mucha gente en Toro y hemos comprobado que existe interés por seguir colaborando. Por ese motivo, hemos decidido mantenerlo. Queremos recaudar todo lo que podamos y, aunque nuestra aportación pueda parecer pequeña, creemos que cada gesto cuenta cuando se hace desde la solidaridad.”

La directora destaca también que la iniciativa pretende ir más allá de la propia recaudación económica y servir para dar visibilidad a la importancia de conservar y proteger el patrimonio histórico y cultural: “También queremos que esto sirva para recordar la importancia de cuidar nuestro patrimonio. Toda la cantidad recaudada será ingresada en la cuenta bancaria facilitada por las autoridades francesas, concluye.