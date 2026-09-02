Barrios, presidente del PP de Zamora: "Los ceutíes tienen que sentir que cuentan con nuestro apoyo"

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, visitó la ciudad de Toro durante la mañana de este miércoles, 2 de septiembre. Durante su visita estuvo acompañada por el presidente del Partido Popular de Zamora y senador, José María Barrios; la concejala y senadora, Natalia Ucero; el senador Fernando Martínez-Maíllo; los diputados Elvira Velasco y Óscar Ramajo; y los concejales del Partido Popular de Toro, Rafael González y Ana Castaño.

La jornada comenzó con una visita al Centro de Día de Fundación Personas, donde mantuvieron un encuentro con sus responsables para conocer de primera mano el trabajo que desarrolla la entidad con personas con discapacidad intelectual y su labor de apoyo a las personas usuarias y sus familias. La mañana concluyó con un recorrido por el paseo del Espolón y, posteriormente, con una visita guiada a la Colegiata de Santa María la Mayor de Toro, donde pudieron conocer en profundidad uno de los principales referentes patrimoniales de la ciudad.

Visita a la Fundación Personas

«Hoy hemos estado en la Fundación Personas de Toro, mostrando nuestro apoyo y compromiso con las personas con discapacidad y con quienes trabajan cada día para mejorar su calidad de vida. El Gobierno no les está prestando atención. Hemos presentado 45 enmiendas sobre mejoras, pero se han rechazado tres medidas que les afectan directamente. En concreto, se han rechazado propuestas para recuperar los incentivos fiscales destinados a estas personas, mantener el IVA reducido del 4 % para la adaptación de viviendas y aumentar la financiación que aporta el Estado al sistema de atención a la dependencia». Alicia García concluyó señalando que no se puede "dar la espalda" a las personas que más necesitan el apoyo de las administraciones y afirmó que no van a aceptar "estas formas de hacer política" ni que los intereses partidistas se antepongan a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias.

Apoyo a las concentraciones por Ceuta

Por otra parte, José María Barrios invitó a todos los ciudadanos a sumarse a las concentraciones en defensa de Ceuta convocadas para esta tarde: «Animo a todos los toresanos a que acudan esta tarde a la concentración convocada en la Plaza Mayor a las 20.00 horas, en apoyo a Ceuta. Pedimos que la situación vuelva a la normalidad. Si esto ocurriera en cualquier otra provincia de España, nos gustaría que el resto del país se volcara con nosotros. No caben excusas, es un problema que nos afecta a todos los españoles. Los ceutíes tienen que sentir que cuentan con nuestro apoyo y que no están solos. Barrios también reclamó al Gobierno que sea consciente de la situación y adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad y recuperar la normalidad. Asimismo, señaló que, a su juicio, se trata de un problema de «invasión» más que de inmigración, ante el que considera necesaria una respuesta firme.

Alicia García: «Hoy es el día de Ceuta y hoy hay más motivos que nunca para mostrar nuestro apoyo. Estoy segura de que la mayoría de los españoles van a participar en las concentraciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), porque los españoles están hartos de las mentiras de este Gobierno. También animo a todos los vecinos de la ciudad de Toro a que acudan esta tarde. Hay que recordar que el pasado 30 de julio entraron en nuestras fronteras más de 70.000 personas. A día de hoy, el Gobierno no sabe decirnos cuántos inmigrantes ilegales permanecen en Ceuta ni cuándo serán retornados.»

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, visita Toro / Rocío Gato / LZA

Alicia García cuestiona al Gobierno que, pese a haber sido alertado previamente, asegure no tener conocimiento de la situación. En este sentido, señaló que el CNI sí había advertido de lo que estaba ocurriendo y que, además, la inteligencia de la Policía Nacional habría remitido a la jueza un informe en el que se apunta que el Gobierno era conocedor de la situación. García planteó también si es posible que «todas esas personas se muevan de un país a otro y el país de origen no lo sepa, y nuestro Gobierno no haga nada ni refuerce las fronteras para evitarlo». También consideró que «por mucho menos, un Gobierno entero debería dimitir».

Alicia García pregunta a quién está "protegiendo" Pedro Sánchez y qué pretende ocultar, especialmente en relación con sus vínculos con Marruecos y aquello que, a su juicio, el Gobierno no está contando. En este sentido, consideró «inadmisible» que se hable de una «cooperación leal con Marruecos». Por ello, García defendió la necesidad de salir a las puertas de los ayuntamientos para reclamar a Sánchez que «diga la verdad». Asimismo, trasladó su apoyo a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a todos los militares desplazados hasta la zona, de quienes aseguró que «no han fallado». Por último, cuestionó que el Gobierno asegure que Ceuta se encuentra en una situación de normalidad cuando, «las familias no podían salir de sus casas y los niños no podrán comenzar el curso escolar con normalidad en los próximos días».