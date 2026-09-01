Tres heridos en un accidente de tráfico en Toro

A las 9.00 horas de la mañana de este martes, 1 de septiembre, se producía un accidente en Toro debido a la salida de la vía de un turismo.

Tres personas fueron heridas con contusiones en el siniestro, que tuvo lugar en el kilómetro 0,5 de la carretera que lleva a la provincia de Valladolid, la ZA-P-2106.

Se dio aviso al Sacyl y a una unidad de Tráfico de Ávila para que se hicieran cargo del incidente.