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Tres heridos en un accidente de tráfico en Toro

Un coche se salió de la vía

04/12/2024 Ambulancia del 1-1-2. SOCIEDAD CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA EUROPA SALAMANCA JCYL

04/12/2024 Ambulancia del 1-1-2. SOCIEDAD CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA EUROPA SALAMANCA JCYL / JCYL / Europa Press

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O. C.

A las 9.00 horas de la mañana de este martes, 1 de septiembre, se producía un accidente en Toro debido a la salida de la vía de un turismo.

Tres personas fueron heridas con contusiones en el siniestro, que tuvo lugar en el kilómetro 0,5 de la carretera que lleva a la provincia de Valladolid, la ZA-P-2106.

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Se dio aviso al Sacyl y a una unidad de Tráfico de Ávila para que se hicieran cargo del incidente.

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