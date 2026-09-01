Toro cierra su feria taurina con buena nota y Francisco Javier Chacón, su responsable, ya mira a 2027: “Me encantaría volver”

Finalizadas las Ferias y Fiestas de San Agustín y, con ellas, los nueve festejos taurinos celebrados en la ciudad, hablamos con el responsable de la gestión de la Plaza de Toros de Toro , Francisco Javier Chacón, de la empresa Toros Puerta Grande. Tras presentarse al concurso de licitación convocado por el Ayuntamiento de Toro, su empresa resultó adjudicataria y asumió “con mucha alegría” la gestión del coso taurino durante las fiestas de este 2026.

Reconoce que el margen de tiempo para organizar la feria fue reducido: «Recibí la adjudicación con mucha ilusión y satisfacción. Es cierto que llegó con muy poco tiempo, pero, aun así, creo que hemos conseguido organizar una buena feria, tanto por la calidad de los toros y los toreros como por la respuesta de los aficionados, y toda la ciudad», señala Chacón.

Conoce Toro desde niño, de su etapa como novillero, cuando toreó varias veces por la zona y se alojaba aquí. Una relación que ahora retoma desde otra perspectiva, como empresario taurino, en su primer año al frente de la gestión de la plaza. Aunque esta es su primera experiencia como responsable de este coso, Chacón cuenta con una trayectoria empresarial de 26 años al frente de Toros Puerta Grande. Una experiencia que le ha llevado a organizar más de un centenar de festejos cada año en 32 plazas de toros de distintas comunidades autónomas.

Su primera toma de contacto con el público de Toro ha sido positiva comenta: «Me ha encantado la gente de aquí. Es un público muy aficionado, que tiene muy claro lo que quiere y que vive la fiesta con mucha intensidad», destaca. Desde el primer momento, Chacón tuvo claro que debía mantener el programa de festejos de otros años, apostando por la continuidad y por el respeto a la tradición taurina de la localidad. «Si algo funciona bien, soy de los que piensa que hay que mantenerlo y, si es posible, mejorarlo», explica.

Con esa premisa, la programación mantuvo sus citas, como el encierro campero, los encierros urbanos, la corrida de toros, la verbena taurina, el Toro Prix, la Fuente de Vino, el Toro del Cajón y el concurso de cortes, respetando así las tradiciones que forman parte de las fiestas de Toro. Afortunadamente, no se registraron incidentes de gravedad y la meteorología respetó la celebración de todos los actos programados, si bien las temperaturas fueron bajas.

Francisco Javier Chacón, de la empresa Toros Puerta Grande, en el concurso de cortes. / Rocío Gato / LZA

«Es cierto que en la corrida de toros no hubo tanto público como nos hubiera gustado, pero fue un gran festejo, en el que dos toreros salieron a hombros. También hay que tener en cuenta que las entradas tienen un precio elevado, porque organizar este tipo de eventos supone un coste muy importante. En el resto de los festejos, sin embargo, la respuesta de los aficionados fue extraordinaria, con una plaza prácticamente llena día tras día. Creo que todo salió muy bien y estamos muy satisfechos con el resultado». Explica Chacón.

Respecto al concurso de cortes, Eusebio Sacristán «Use» y Sergio García «Tororo» empataron, un resultado que no fue del agrado de los aficionados, quienes mostraron su descontento con silbidos al escucharse el veredicto. Añade:. «A mí tampoco me gustan los empates, pero yo no formo parte del jurado y, por tanto, no intervengo en ese tipo de decisiones. Mi responsabilidad está en la organización y en la gestión del festejo, pero el resultado del concurso corresponde exclusivamente al jurado. A pesar de ello, creo que el concurso salió muy bien, los toros dieron buen juego y la respuesta del público fue muy positiva. Hay que tener en cuenta, además, que tuvimos que avisar a los participantes con muy poca antelación y, aun así, conseguimos sacar adelante un festejo que tuvo una gran acogida», explica.

Se marcha muy satisfecho de la ciudad y asegura que le encantaría volver a estar presente en los festejos del próximo año, destacando una vez más el excelente trato recibido. «Las ganancias son lo de menos. Para mí, lo primordial es que no haya ocurrido nada grave, que todo saliera bien y que la gente disfrutara. Lo demás es secundario; me voy con pena y con ganas de seguir aquí», concluyó.

Quiso también poner en valor el trabajo de todas las personas e instituciones que hicieron posible el desarrollo de los festejos. En este sentido, agradeció al Ayuntamiento de Toro «todas las facilidades y el trabajo realizado conjuntamente durante estos días», así como la labor de los voluntarios de la Plaza de Toros, de quienes destacó que «nos lo han puesto muy fácil y también son parte del mérito de que todo haya salido bien». Extendió igualmente su agradecimiento a las peñas y a la asociación del Toro del Cajón, así como a la Policía Local, la Guardia Civil, Protección Civil y los servicios sanitarios, por su colaboración y por contribuir al buen desarrollo de las fiestas.