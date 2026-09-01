La Plaza Mayor de Toro acoge una nueva edición del Festival Internacional de Folklore con grupos de Senegal, Chile, Sicilia y Polonia
El evento forma parte de la programación del Festival Internacional de Folklore de Zamora 2026, impulsado por la Asociación Etnográfica Don Sancho
Los actos continúan en la ciudad de Toro, y el próximo jueves, 3 de septiembre, a las 20.30 horas, la Plaza Mayor acogerá una nueva edición del Festival Internacional de Folklore, un encuentro que reunirá a agrupaciones de Senegal, Chile, Sicilia y Polonia. La cita volverá a convertir la ciudad en un punto de encuentro entre diferentes culturas, que mostrarán al público sus músicas, danzas, indumentarias y tradiciones populares.
Un festival que, año tras año, comienza a consolidarse como una de las citas tradicionales de la programación posterior a las Ferias y Fiestas de San Agustín y que cuenta ya con un público fiel y consolidado. El programa contará con la participación del Ballet Jammu, de Senegal; Weliwen, procedente de Chile; Città di Agrigento, de Sicilia (Italia); y Mali Gorzowiacy, de Polonia. Cuatro formaciones que acercarán hasta Toro la diversidad, la riqueza y la tradición del folklore internacional.
La actuación forma parte de la programación del Festival Internacional de Folklore de Zamora 2026, una iniciativa que se ha consolidado en el calendario cultural de la provincia y que cada año permite descubrir en distintos municipios, la cultura y el arte de diferentes pueblos y países. El festival nace de la mano de la Asociación Etnográfica Don Sancho y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Toro y la Diputación de Zamora.
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