El Partido Popular de Toro muestra su apoyo a las concentraciones en solidaridad con Ceuta
Hacen un llamamiento a los toresanos para que participen el próximo miércoles, 2 de septiembre, a las 20:00 horas, en la Plaza Mayor
El Comité de Dirección del Partido Popular de Zamora, tras una reunión, ha decidido trasladar su apoyo a las concentraciones convocadas para el miércoles 2 de septiembre, ante la situación que atraviesa Ceuta. Respalda estas concentraciones, convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y hacen un llamamiento a los ciudadanos de toda la provincia para que participen en ellas a las 20.00 horas en las plazas mayores de los municipios. Este es el motivo por el que también, desde el Partido Popular de Toro se suman a esta iniciativa, y convocan una concentración en la Plaza Mayor, frente al Ayuntamiento a esa misma hora.
Destacan la actuación del presidente de Ceuta y sus ciudadanos, reconociendo estar «a la altura de las circunstancias» ante la situación y denuncian la falta de respuesta del Gobierno de España respecto a la petición de ayuda. Expresan su desacuerdo con el presidente del Gobierno, consideran que abandonó la ciudad en un momento de especial gravedad, mientras, las playas y plazas ceutíes se encontraban ocupadas por personas que habían cruzado ilegalmente la frontera.
«No se trata de una concentración contra nadie, sino de una concentración en apoyo a Ceuta», ha señalado el presidente provincial, José María Barrios Tejero, al tiempo que hace un llamamiento a la participación por encima de ideologías y siglas políticas, desde la solidaridad y el respaldo a los ciudadanos ceutíes.
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