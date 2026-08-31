Toro modifica la tasa a las instalaciones energéticas entre las dudas de la oposición

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Toro acogió el lunes, 31 de agosto, la sesión ordinaria del Pleno Municipal correspondiente a este mes. La sesión estuvo presidida por el alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, quien dio comienzo siguiendo el orden establecido por los diferentes puntos a tratar.

El primer punto del orden del día correspondió a la aprobación del acta de la sesión plenaria celebrada el pasado 30 de junio, dado que durante el mes de julio no se celebró. En el segundo punto, se dio cuenta de las diferentes resoluciones de Alcaldía, así como de los escritos y de la correspondencia oficial recibida.

Seguidamente, se abordaron un total de once solicitudes de bonificación del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana por transmisiones mortis causa. Todas las solicitudes fueron aprobadas con el voto favorable de los distintos grupos municipales.

En el decimocuarto punto del orden del día se abordó la modificación de la ordenanza fiscal reguladora nº 39 de la tasa por el aprovechamiento especial del dominio público local por instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua, e hidrocarburos. Este asunto contó con la intervención de los distintos grupos municipales, generando un debate entre los representantes de la corporación antes de proceder a su votación.

Pleno de Agosto 2026, Toro / Rocío Gato / LZA

María de Calle, de Zamora Sí, manifestó su posición respecto a este punto, señalando que se trata de un asunto que “llevamos tratando seis años”. De Calle aclaró que no está en contra de la propuesta, “sino de las formas en las que se está haciendo y de los gastos correspondientes que genera”, afirmó. Asimismo, solicitó a Ángeles Medina, concejala de Economía, que el procedimiento se lleve a cabo “con total seguridad”, insistiendo en la importancia de garantizar que todas las actuaciones se realicen correctamente. Finalmente, optó por abstenerse en la votación de este punto.

Rafael González, en representación del Grupo Popular, anunció también la abstención en la votación de este punto por parte de todo el equipo. Durante su intervención, puso el foco en la necesidad de valorar la utilidad y justificar de forma objetiva el cálculo de las tasas. “Estamos a favor de que se recaude, pero debe hacerse aplicando criterios objetivos y justificando cuál es el cálculo real de la tasa. Las cuentas no me cuadran y, por eso, estamos disconformes con la propuesta”, concluyó.

Ángeles Medina, respondió a las intervenciones de ambos grupos y defendió la propuesta, explicando que se trata de un procedimiento que comenzó hace tiempo y que ahora se plantea como una modificación tras haber completado todos los trámites correspondientes. “Claro que llevamos trabajando en ello desde hace mucho tiempo. Esta modificación llega después de haber realizado todos los procedimientos necesarios”, señaló. Asimismo, explicó que la propuesta establece “dos tipos de bases imponibles perfectamente diferenciadas”.

Insistió en que la modificación no responde a una decisión arbitraria, sino a la necesidad de aplicar los criterios establecidos por el Tribunal Supremo. “No ha sido algo que nos haya gustado hacer, sino que hemos aplicado todo lo establecido por el Tribunal Supremo y con su correspondiente aval”, afirmó. Por último, defendió la documentación y los cálculos incluidos en el expediente: “No falta ningún documento y los cálculos no están hechos porque sí, sino que responden a los criterios y procedimientos establecidos”, concluyó Medina y, finalmente, la propuesta quedó aprobada con el voto favorable de todos los miembros de su equipo de gobierno.

Al no presentarse ninguna moción de urgencia, la sesión pasó al turno de ruegos y preguntas. La primera intervención correspondió a María de la Calle, quien solicitó al equipo de Gobierno diversas mejoras en el parque de Tagarabuena, así como una limpieza más exhaustiva del parque de San Francisco tras la celebración de las fiestas. Durante su intervención, De la Calle también cuestionó la actividad municipal durante los últimos meses: “En julio no hubo Pleno y, un mes después, solo se trae un punto, señor alcalde. ¿Cuándo va a empezar a trabajar?”, añade.

Rafael González intervino en materia de contratación, para interesarse por la situación de un trabajador que, según señaló, habría sido contratado por un mes, tratándose de una plaza de carácter fijo discontinuo y de contar con preferencia frente a otras personas que no tienen este tipo de contrato. También, trasladó su preocupación por las cantidades pendientes de pago a los proveedores: “Me paran todos los proveedores preguntándome por el dinero que se les debe. Creo que ya es hora de pagar”. Por último, Rafael pidió al equipo de Gobierno que revisara también los horarios de determinados trabajadores municipales.

El alcalde respondió a las cuestiones planteadas por los representantes de la oposición. En respuesta a María de la Calle, le invitó a “dar una vuelta por el pueblo, pasear por sus calles y comprobar todo lo que ha mejorado”, señaló. Y en respuesta a Rafael González, el alcalde manifestó su disconformidad con la forma en la que habían sido planteadas sus preguntas: “No puedo responderte a algo que no sé, porque usted no redactó la pregunta correctamente cuando tenía que hacerlo”. Con estas intervenciones se dio por finalizado el último Pleno Municipal celebrado en el Ayuntamiento de Toro.