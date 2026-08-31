La IX edición del Festival Internacional de Música Clásica Jesús López Cobos de Toro ya tiene fecha

Tras la celebración de las Ferias y Fiestas de San Agustín, la ciudad de Toro continúa con su agenda cultural que llenará el mes de septiembre de música y diferentes propuestas culturales. En la mañana del lunes, 31 de agosto, el concejal de Cultura, Javier López Calero, ha presentado la IX edición del Festival Internacional de Música Clásica Jesús López Cobos, una cita ya consolidada dentro del calendario cultural de la ciudad y que se desarrollará durante tres fines de semana a lo largo del mes de septiembre.

El festival nació como homenaje a Jesús López Cobos, uno de los directores de orquesta más reconocidos de nuestro país. A través de este encuentro musical, la ciudad mantiene vivo el recuerdo de este destacado toresano, poniendo en valor tanto su trayectoria artística, como su especial compromiso, generosidad y solidaridad con su ciudad natal.

El festival cuenta, como en ediciones anteriores, con la presencia de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, fruto del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Toro, ya que Jesús López Cobos, fue director honorífico de la formación. “Este año podremos disfrutar de seis conciertos con una programación muy variada, que incluye música de banda, cuerda y punzada, además de la parte orquestal y la ópera. Queremos ofrecer propuestas diferentes y de calidad”, explica López Calero.

IX edición del Festival Internacional de Música Clásica Jesús López Cobos / Rocío Gato / LZA

Todos los eventos de esta edición tendrán lugar en el Teatro Fundos Latorre. La programación comenzará el sábado 12 de septiembre, a las 20.00 horas, con la actuación de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL), dirigida por Luis María Suárez, y la Banda de Música La Lira de Toro, bajo la dirección de Jairo del Río. El precio de la entrada para este concierto será de 6 euros. El domingo 13 de septiembre, a las 19.00 horas, la Rondalla Amigos del Arte de Toro, dirigida por David García Calvo. Las entradas para este espectáculo tendrán un precio de 3 euros.

La programación continuará el sábado 19 de septiembre, a las 20:30 horas, con la propuesta lírica Madama Butterfly, en una velada dedicada a la ópera. El precio de la entrada será de 8 euros. El domingo 20 de septiembre será el turno de JOSZA, la Joven Orquesta Sinfónica de Zamora, que ofrecerá su actuación bajo la dirección de Mario Carpintero. Las entradas tendrán un precio de 3 euros.

El viernes 25 de septiembre, a las 21.00 horas, el festival ofrecerá un recital lírico protagonizado por el barítono zamorano Luis Santana y la soprano Montserrat Martí Caballé. La entrada para esta actuación tendrá un precio de 8 euros. La programación llegará a su fin el sábado 26 de septiembre, a las 20.00 horas, con un recital de zarzuela a cargo de la Coral Adagio de Getafe, dirigida por Mario Pimentel, que pondrá el broche final a esta novena edición del festival.

Del 1 al 4 de septiembre se podrán adquirir los abonos en la taquilla del Teatro Fundos Latorre, en horario de mañana, de 12.00 a 14.00 horas. El abono, con un precio de 18 euros, permitirá disfrutar de los seis conciertos incluidos en la programación del festival. “Es un precio muy accesible y nuestra intención es que cada vez más gente se acerque a la música clásica. Sabemos que, este género cuenta con un público más reducido, y por eso queremos facilitar el acceso y acercarlo a más personas”, señala el concejal de Cultura.

Las entradas también podrán adquirirse de forma individual para cada espectáculo a través de vivetoro.sacatuentrada.es y, a partir del lunes 7 de septiembre, en la taquilla del Teatro Fundos Latorre. Asimismo, se podrán comprar en taquilla los propios días de cada espectáculo, con carácter previo al inicio de las actuaciones.

Durante esta novena edición, Toro volverá a convertirse en punto de encuentro para los aficionados a este estilo de música, con una programación que reunirá a destacados intérpretes y formaciones. Una propuesta que, año tras año, contribuye a acercar la música de calidad al público y a consolidar a Toro como un referente cultural dentro de la provincia y de Castilla y León.