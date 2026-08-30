Con motivo de las fiestas patronales de Villalonso, en honor a la Virgen de los Mozos, la diputada de Asistencia a Municipios de la Diputación de Zamora y diputada provincial por la comarca de Toro, Natalia Ucero Pérez, ha participado en los actos organizados con motivo de estas fiestas patronales.

Villalonso celebra sus fiestas en honor a la Virgen de los Mozos con la presencia de Natalia Ucero, diputada provincial por la comarca de Toro. / Diputación de Zamora