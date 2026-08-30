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Villalonso celebra sus fiestas en honor a la Virgen de los Mozos con la presencia de Natalia Ucero, diputada provincial por la comarca de Toro

La Virgen de los Mozos protagoniza las fiestas

Villalonso celebra sus fiestas en honor a la Virgen de los Mozos con la presencia de Natalia Ucero, diputada provincial por la comarca de Toro

Villalonso celebra sus fiestas en honor a la Virgen de los Mozos con la presencia de Natalia Ucero, diputada provincial por la comarca de Toro / Diputación de Zamora

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A.B.G.

Zamora

Con motivo de las fiestas patronales de Villalonso, en honor a la Virgen de los Mozos, la diputada de Asistencia a Municipios de la Diputación de Zamora y diputada provincial por la comarca de Toro, Natalia Ucero Pérez, ha participado en los actos organizados con motivo de estas fiestas patronales.

Villalonso celebra sus fiestas en honor a la Virgen de los Mozos con la presencia de Natalia Ucero, diputada provincial por la comarca de Toro.

Villalonso celebra sus fiestas en honor a la Virgen de los Mozos con la presencia de Natalia Ucero, diputada provincial por la comarca de Toro. / Diputación de Zamora

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