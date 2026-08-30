Villalonso celebra sus fiestas en honor a la Virgen de los Mozos con la presencia de Natalia Ucero, diputada provincial por la comarca de Toro
La Virgen de los Mozos protagoniza las fiestas
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A.B.G.
Zamora
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