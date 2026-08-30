"Salud para el año que viene", Toro despide las Fiestas de San Agustín

La última jornada de los diez días que han durado las Ferias y Fiestas de San Agustín, en Toro, comenzaba a las 7 de la madrugada. El amanecer se convirtió en testigo directo de la llegada de las peñas y sus miembros a una emblemática Plaza Mayor que los esperaba, pero que no estaba sola, pues en su centro aguardaba la charanga para una vez llegada la hora disfrutar de su música y alegría en el recorrido hasta la plaza de San Francisco

A las 07.15 horas comenzó la diana del aguardiente, con los integrantes de las peñas y la charanga "El Flow" decidida a hacerles disfrutar. El itinerario empezó en la Plaza Mayor continuando por el arco del reloj, la plaza de Santa Marina para encarar con musica y diversión la recta final que llevó a todos hasta San Francisco para que algunos disfrutarán del encierro y otros de algún que otro bocadillo para intentar reducir los efectos de una noche de fiesta.

Concentración de peñas al amanecer en la Plaza Mayor de Toro. / A. E.

A las 08.00 horas y tras los avisos pertinentes de la Policía Local y las autoridades, el segundo encierro urbano comenzó a rodar. Corredores, espectadores y las vaquillas recorrieron este mítico recorrido para llegar a la plaza de toros y entrar en los toriles, concluyendo de esta manera este festejo taurino. Un encierro que transcurrió con mucha velocidad y en el que no hubo que lamentar ningún tipo de incidente.

Último encierro urbano de las fiestas de Toro. / A. E.

Pero la fiesta no acabó aquí, pues una vez encerradas las vaquillas y como dicta y manda la tradición, se produjo la suelta de tres ejemplares para que los más madrugadores disfrutasen de una especie de mini capea que dejó anécdotas, risas y mucha diversión entre todos los presentes, quienes hicieron disfrutar al público de algún que otro revolcón pero que no fueron a más, por lo que no hubo que lamentar, al igual que en el encierro, ningún tipo de incidente mayor.

Un mozo huye de un novillo en el coso toresano en la mañana del domingo. / A. E.

Una vez finalizada esa especie de mini capea, los espectadores de la plaza de toros empezaron a salir de esta, algunos iban para sus casas, otros a seguir de fiestas y otros a desayunar, pero lo cierto es que para muchos era una despedida, pues algunos regresaban a sus ciudades y decían adiós a sus amigos, echando la vista atrás y recordando los momentos que les ha dejado el verano y las fiestas de San Agustín.

Pero este último día no termina aquí, a la 12 horas tuvo lugar el desfile de la nueva comparsa de gigantes y cabezudos y a las 13.00 se celebró el vermú musical de Marilia en capuchinos, cerrando de esta manera el último día de las fiestas en honor a San Agustín, pero allanando el camino para el 8 de septiembre, día en el que Toro celebra y homenajea a su patrona, la Virgen del Canto.