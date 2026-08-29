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Use y Tororo ganan al alimón el concurso de cortes

Ballotelli queda tercero y Rubén Hidalgo y Adrián España, cuarto y quinto respectivamente

Concurso de cortes, Toro 2026

Concurso de cortes, Toro 2026 / Rocío Gato / LZA

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Carmen Toro

Toro

Eusebio Sacristán "Use", de La Seca (Valladolid), y Sergio García "Tororo", de Morales de Toro, han ganado el concurso de cortes de Toro tras el empate dictaminado por el jurado.

GALERÍA Concurso de cortes de las Ferias y Fiestas de San Agustín, Toro 2026

GALERÍA Concurso de cortes de las Ferias y Fiestas de San Agustín, Toro 2026

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Concurso de cortes, Toro 2026 / Rocío Gato / LZA

En tercera posición ha quedado Javier Manso "Ballotelli", mientras que Rubén Hidalgo y el toresano Adrián España (que había pasado a la final como segundo mejor de las rondas clasificatorias) lo han hecho en cuarto y quinto puesto, respectivamente.

La emoción y el riesgo han marcado el desarrollo del festejo, que ha reunido a 16 de los mejores especialistas del país en cortes, saltos y quiebros, en un disputado y reñido concurso que ha contado con un gran nivel de sus participantes, que se han medido ante cinco buenos y bien presentados novillos de la ganadería navarra "Fraguas", que han sido encastados y han dado buen juego.

Además de los cinco finalistas, en las cuatro rondas clasificatorias han participado Cristian Rubio, José Luis Bayón, Roberto Vidal, Felipe de la Viuda "Felipín", el toresano Dani Bragado, Raúl Moliner "Moli", Jorge Gómez, Alejandro Muñoz, Jonathan Castaño, Sergio Valle y Rober Alegre.

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El concurso de cortes, que se ha desarrollado en modalidad libre, ha puesto el broche a los festejos de la feria taurina con motivo de las ferias y fiestas de San Agustín de Toro.

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