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Toresanos entre gigantes y trompetas

El pasacalles de las nuevas gigantillas y cabezudos de la ciudad y el vermut musical más loco de New Tocados revolucionaron el centro de la ciudad en la jornada festiva del sábado

VÍDEO | Toro baila al ritmo de la charanga New Tocados

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Alejandro Escolano

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alejandro escolano

Toro

Toro despertaba con fuerza. A lo largo del sábado 29 de agosto, penúltimo de estas fiestas, el programa festivo no da pie a descansar con un programa cargado de tradición, música y tauromaquia.

La nueva comparsa de gigantes y cabezudos, estrenada recientemente y con nuevas figuras, tomó las calles de esta emblemática localidad al mediodía, partiendo del Hospital de la Cruz, recinto donde descansan, para llenar de alegría y música las calles de Toro.

Entre gigantes y trompetas

Entre gigantes y trompetas

Fernando el Católico, Doña Elvira, el Conde-Duque Olivares, María de Molina, el Tío Babú y la Labradora toresana recorrieron las calles de la ciudad al ritmo de la música de la charanga Los Trotameños, quienes pusieron el ritmo para que cada figura vibrara con su pieza propia diseñada por el compositor toresano David Rivas. La nueva comparsa de gigantes y cabezudo volverá a salir este domingo a partir de las 12 horas.

Entre gigantes y trompetas

Entre gigantes y trompetas

Tras la nota más tradicional llegó el vermut musical en la Plaza Mayor con el grupo New Tocados. Lejos de ser una charanga tradicional, son un grupo de artistas que rompieron la cuarta pared para mezclarse con el público y poner a todo el mundo a bailar. La propuesta de los madrileños revolucionó el centro de la ciudad convirtiendo al público y los transeúntes en parte del espectáculo.

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Uno de los nuevos gigantes de Toro. / A. E.

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El repertorio musical de este grupo no se limita a canciones tradicionales de charanga o pasodobles, sino que fusiona todo tipo de formatos y se convirtió en el cierre ideal de una mañana llena de tradición, alegría y música.n

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