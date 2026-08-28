Toro disfruta con misa y música del día de San Agustín

Toro celebra este viernes, 28 de agosto, el día de su patrón, San Agustín. Estas fiestas ya suman 700 años, tras el nacimiento de una feria comercial por mandato del rey Alfonso XI. Nieto de María de Molina, señora de Toro, quiso agradecer a la ciudad el cariño recibido durante los años en los que se crió en ella y, para devolver ese afecto y darle un empujón a la economía local con el comercio, creó esta festividad. A lo largo de los años, ha experimentado una notable evolución, adaptándose a los cambios y a las circunstancias propias de cada época.

La jornada festiva arrancó a las 9.00 horas con la Diana Floreada, la Banda de Música La Lira puso ritmo a las calles de la ciudad, recorriéndolas al son de sus instrumentos para despertar a los vecinos y anunciar que la fiesta ya había comenzado. Como manda la tradición, el recorrido tuvo su primera parada en la casa del concejal de Cultura, Javier López Calero, que esperaba a todos los componentes de la banda con un desayuno para reponer fuerzas y comenzar el día.

Banda La Lira 28 de Agosto, San Agustín en Toro 2026 / Rocío Gato / LZA

Seguidamente, se puso rumbo a la casa del alcalde, Carlos Rodríguez Casares, donde la Banda de Música La Lira también hizo su tradicional parada. El regidor recibió a los músicos con emoción y comenta: «Ha sido muy emocionante recibir a la banda y despertarme con su música. Es un verdadero orgullo que los alcaldes de la ciudad podamos disfrutar de este privilegio y, sobre todo, mantener una tradición que forma parte de nuestra historia y de nuestras fiestas. Hoy es una jornada muy intensa y llena de actividades: la misa, dos vermús musicales, los toros, el concierto de Veintiuno en la Plaza Mayor y, para cerrar el día, una discomóvil. Solo puedo desear a todos los toresanos, a nuestros vecinos y a quienes nos visitan que disfruten al máximo de este gran día de fiestas y que lo vivan con la misma ilusión con la que lo vivimos nosotros».

Después, la comitiva se dirigió hasta el Ayuntamiento de Toro, donde concejales y miembros de los distintos equipos de gobierno compartieron un almuerzo antes de continuar. Con las fuerzas renovadas, la Banda de Música La Lira retomó el recorrido y, desde la Casa Consistorial, inició el desfile por la calle Puerta del Mercado, Santa Marina y la calle El Sol, llevando una vez más la música por las calles de la ciudad.

El recorrido concluyó en la iglesia de San Julián, donde la Banda puso el broche a su actuación y se despidió de los vecinos y autoridades, después de una mañana en la que la música volvió a ser protagonista por las calles de Toro. A las 12.00 horas daba comienzo la tradicional misa, oficiada por los párrocos de la ciudad junto a San Agustín, protagonista de esta celebración.

28 de Agosto, San Agustín en Toro 2026 / Rocío Gato / LZA

La música, una vez más, también estuvo presente durante el acto religioso de la mano del Coro de la Mayor, dirigido por el toresano José Manuel Chillón, que acompañó con sus voces una ceremonia marcada por la devoción. Las lecturas corrieron a cargo de M.ª Ángeles Medina Calero, concejala de Economía del actual equipo de gobierno; Natalia Ucero Pérez, senadora del Partido Popular por Zamora y diputada provincial; y Ana Castaño Villarroel, concejala del Partido Popular.

Durante las lecturas, el sacerdote Pedro Faúndez Mayo invitó a los presentes a detenerse por un momento y mirar hacia el interior, recuperando unas palabras de San Agustín: «No quieras derramarte fuera, entra dentro de ti mismo, porque en el hombre interior reside la verdad».

A partir de esta reflexión, Faúndez Mayo puso el acento en la sociedad actual, marcada por la constante exposición a estímulos y por una conexión permanente que, puede alejarnos de lo esencial: «Vivimos volcados hacia fuera, rodeados de estímulos que reclaman nuestra atención a cada instante. Por eso, estas palabras adquieren hoy una fuerza casi profética. Disponemos de innumerables medios para salir de nosotros mismos: pantallas, redes, imágenes, datos, algoritmos y comunicación instantánea. Y, paradójicamente, tanta conexión puede dejarnos más expuestos al ruido, a la dispersión y a la dificultad de escuchar lo esencial». Con la iglesia llena de vecinos y fieles, y tras la paz y la comunión, la celebración religiosa puso el punto y seguido a una mañana marcada por la devoción y las tradiciones de Toro. A su término, el día continuó en las calles de la ciudad con los dos vermús musicales.

El primero de los vermús, organizado por el Ayuntamiento de Toro, dio comienzo a las 13.45 horas en San Francisco, con la actuación de Sal Gorda, formación vallisoletana que puso ritmo al mediodía. El grupo, integrado por Jesús Martín Díez, a la guitarra; Pedro Pérez Mayordomo, al cajón; y David González Martín, cuenta ya con una estrecha relación con Toro, donde lleva participando en diferentes actos y celebraciones desde hace quince años. La formación, que nació hace dos décadas, regresó a la ciudad con la misma ilusión de siempre. «Estamos muy contentos de volver a las fiestas de Toro. Aquí siempre lo pasamos muy bien y, después de tantos años viniendo, ya tenemos amigos por aquí. Nos sentimos bien por la provincia de Zamora», señalaron los integrantes de Sal Gorda.

Rocío Gato

Tras finalizar la actuación, y de la mano de la Cafetería Bar San Francisco, tomó el relevo el grupo Son de Lunares, encargado de poner el broche musical a la mañana. Con las temperaturas ya más favorables, Toro cerraba así una primera parte de la jornada de las Ferias y Fiestas de San Agustín.