El Toro del Cajón vuelve a triunfar

La tarde de San Agustín, la Plaza de Toros de la ciudad acogió el festejo taurino que, como viene siendo habitual año tras año, congregará a mayor número de público de todos los eventos de este tipo que se organizan durante las fiestas: el Toro del Cajón. Este espectáculo no solo reúne a numerosos aficionados en el coso taurino, sino que también concentra a cientos de personas a lo largo del recorrido del encierro, tanto delante como detrás de las talanqueras. A ellos se suman todos aquellos vecinos y visitantes que disfrutan del festejo desde las ventanas y balcones de las viviendas situadas en las calles Rejadorada, Salsipuedes y Concepción.

Toro del Cajón, San Agustín 2026 / Rocío Gato / LZA

La Asociación Cultural del Toro y su Tradición, que lleva dieciséis años colaborando activamente con las fiestas, afronta este año su tercera edición al frente de la organización de este festejo, un evento que cada año despierta mayor interés y congrega a un número creciente de curiosos y aficionados. Una vez más, la asociación ha querido mantener su carácter solidario y tener presente a la ciudad. Por ello, estableció un precio simbólico de 3 euros de entrada, cuya recaudación será destinada íntegramente a la Fundación Personas, reforzando el compromiso de la asociación con la sociedad zamorana.

Toro del Cajón, San Agustín 2026 / Rocío Gato / LZA

Dos “cajones” fueron situados en el ruedo de la Plaza de Toros para dar comienzo al festejo, a las 19.00 horas, con la salida del primero de los astados. El encargado de abrir la tarde fue un toro perteneciente a la ganadería La Campana, respondía al nombre de Ardoroso y lucía un llamativo pelo colorado. Tras ser disfrutado en el ruedo con gran respeto por parte de los aficionados, el primer astado entró en los toriles, dando paso a la salida del segundo toro de la tarde. De pelo ensabanado, perteneciente a la ganadería La Victoria y de nombre Serrano.

El cortador toresano Carlos García, conocido popularmente como “Garci”, quiso colaborar con el festejo realizando, a través de su empresa Más Que Renovables, la donación de una vaca, de la que el público pudo disfrutar posteriormente en el ruedo, tras la salida de los dos toros del cajón. Por este gesto de generosidad y colaboración, la Asociación Cultural del Toro y su Tradición quiso reconocer su aportación haciéndole entrega de un trofeo como símbolo de agradecimiento. Además, la jornada deparó una emotiva sorpresa para “Garci”. Sus amigos más allegados quisieron rendirle un pequeño homenaje y hacerle entrega de un segundo trofeo, como muestra de cariño, apoyo y ánimo en su recuperación tras el accidente que sufrió a comienzos de agosto, cuando fue embestido por un toro.

Toro del Cajón, San Agustín 2026 / Rocío Gato / LZA

La asociación hizo también un reconocimiento al mejor corte de la tarde, que recayó en Iván Criado Justi, de Simancas. A continuación, los dos toros del cajón abandonaron los toriles para continuar el festejo por las calles de la ciudad, saliendo uno tras otro, respetando el mismo orden en que hicieron su salida al ruedo. Hasta allí se trasladaron los cortadores, los “toreros” y el público congregado en la plaza, para seguir disfrutando de los astados a lo largo del recorrido, prolongando así el ambiente taurino y festivo de la jornada hasta las 21.00 horas, el festejo transcurrió sin ningún incidente, tanto en la plaza como en las calles.

Toro del Cajón, San Agustín 2026 / Rocío Gato / LZA

Ángel García Torrero, presidente de la Asociación, quiso dar las gracias «a todos los que hacen posible este evento: a los más de ochenta socios que forman parte de la Asociación y a todas las personas y entidades que colaboran con nosotros».

La charanga El Flow fue quien puso ritmo y música durante toda la tarde. Efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local, junto con los servicios sanitarios, ambulancias, bomberos, Protección Civil y Cruz Roja, estuvieron presentes y preparados para intervenir ante cualquier percance.