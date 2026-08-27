La lluvia no frena la marcha cicloturista de las Ferias y Fiestas de San Agustín

El séptimo día de las Ferias y Fiestas de San Agustín en Toro, este jueves 27 de agosto, ha estado marcado por las lluvias y por un notable descenso de las temperaturas. Pese a las condiciones meteorológicas, la jornada arrancó con uno de los actos programados para este día: la marcha cicloturista, otra de las actividades deportivas que completan el programa festivo.

Marcha Cicloturista, San Agustín 2026 / Rocio Gato

La cita reunió a cientos de participantes de todas las edades: grupos de amigos, familias, parejas, abuelos acompañados de sus nietos y numerosos vecinos y visitantes. Una actividad que volvió a demostrar la capacidad de estas fiestas para congregar a toresanos y foráneos que se acercan hasta la ciudad durante estos días o que deciden quedarse para disfrutar al completo de sus celebraciones.

Es el caso de Abel Buendía Carrasco, vecino de Hermua y con raíces toresanas, que desde pequeño mantiene la tradición de regresar cada año a Toro en estas fechas. Ahora lo hace acompañado de su mujer, sus hijos y sus padres, convirtiendo estos días en una cita ineludible para toda la familia. Abel lleva cinco años participando en la marcha cicloturista y asegura que aprovechan al máximo cada jornada festiva.

Abel Buendía Carrasco junto con su familia. Marcha Cicloturista, San Agustín 2026 / Rocío Gato / LZA

“Para nosotros, estos días son una cita fija en el calendario. Intentamos participar en todos los actos que podemos y, sobre todo, disfrutar de las fiestas en familia. Nos gusta mucho esta marcha, por eso siempre nos traemos las bicicletas para poder participar. Pasamos una mañana estupenda, compartiendo la afición por el ciclismo y, además, aprovechamos para reencontrarnos con muchas personas a las que solo vemos aquí, año tras año. Es una tradición que nos encanta mantener”, añade Abel.

El primer recorrido, de seis kilómetros, arrancó a las 11.00 horas desde la Plaza Mayor. El pelotón recorrió algunas de las principales calles y enclaves de la ciudad, pasando por la Plaza de la Colegiata, Comedias, San Agustín y el Paseo del Carmen. La marcha realizó una primera reagrupación en Antona García antes de continuar por El Cristo, San Julián y Rejadorada, con una segunda parada de reagrupación en Concepción. Desde allí, los participantes se dirigieron hacia la zona del Canto para emprender el regreso a la Plaza Mayor, donde realizaron un breve descanso antes de continuar con el segundo recorrido.

El segundo recorrido, de siete kilómetros, estuvo condicionado por una lluvia que comenzó a caer de forma ligera, aunque no fue suficiente para frenar a los participantes. La marcha partió de nuevo desde el Ayuntamiento en dirección al barrio de Capuchinos, para adentrarse posteriormente en los caminos de la zona, entre ellos el camino de Ruales, hasta llegar a Tagarabuena. Allí esperaba el avituallamiento, que sirvió también como punto de reagrupación. Fruta, golosinas, barritas energéticas, agua y refrescos ayudaron a los ciclistas a recuperar fuerzas antes de afrontar el tramo final.

Avituallamiento. Marcha Cicloturista, San Agustín 2026 / Rocío Gato / LZA

Tras la parada, el recorrido continuó hasta el Polideportivo Municipal. Para entonces, la lluvia había ganado intensidad y el chaparrón obligó a algunos participantes a dispersarse y poner fin a la marcha antes. Sin embargo, otros decidieron desafiar al mal tiempo y completaron el recorrido, con el descenso por la calle Puerta del Mercado como último tramo y final de esta marcha.

Durante todo el recorrido con el apoyo de la Policía Local, encargada de regular el tráfico y abrir paso, así como con la presencia de efectivos de Protección Civil y personal sanitario, que velaron por la seguridad de los participantes. La prueba salió adelante también gracias a la colaboración del Club Ciclista Toresano, que, un año más, se implicó en la organización de la actividad.

Antonio Marbán Alonso, miembro del club, destacó el trabajo conjunto con el Ayuntamiento y los servicios de emergencia: “Desde el Club Ciclista Toresano hemos querido ayudar al Ayuntamiento de Toro en la organización de esta marcha y trabajar de manera coordinada con la Policía Local, Protección Civil y los sanitarios, porque entre todos conseguimos que la actividad pueda desarrollarse con seguridad. También nos hemos encargado de preparar el avituallamiento y hemos aportado material del propio club. Para nosotros es una satisfacción colaborar y contribuir a que esta jornada siga formando parte de las fiestas otro año”.

El recorrido de esta edición presentó algunas novedades respecto a años anteriores. El alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, explicó que el trazado tuvo que modificarse por cuestiones organizativas y de tráfico, aunque aseguró que el cambio no ha restado participación: “Este año hemos tenido que cambiar el recorrido respecto a otras ediciones por motivos de organización y para facilitar la gestión del tráfico, pero creemos que el resultado ha sido positivo. De hecho, a pesar de las condiciones meteorológicas, estamos viendo más participación que otros años”.

Así, la marcha cicloturista volvió a convertirse en una de las citas deportivas destacadas de las fiestas de San Agustín, demostrando que ni la lluvia ni el descenso de las temperaturas consiguen frenar las ganas de los participantes de disfrutar de una jornada de deporte, convivencia y tradición en las calles y caminos de Toro.

Por otro lado, los más pequeños no pudieron disfrutar de los hinchables instalados durante la mañana en Tagarabuena, mientras que el vermú musical a cargo de Alicia y Jairo tuvo que trasladarse al interior del Teleclub para poder celebrarse. Y el vermú programado en el barrio de Santa Catalina, de Aurora Beltrán, tuvo que ser finalmente suspendido debido a las condiciones meteorológicas, dejando así algunas de las actividades previstas para la jornada sin poder celebrarse con normalidad.