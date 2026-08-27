La Fuente de Vino vuelve a llenar de tradición y afición la Plaza de Toros de Toro

La tarde del jueves 27 de agosto, la Plaza de Toros de Toro volvió a convertirse en escenario de uno de los festejos taurinos más tradicionales de las Ferias y Fiestas de San Agustín: la Fuente de Vino. Tras la lluvia caída durante la jornada, la tregua meteorológica permitió que el evento se celebrara con normalidad a partir de las 18.00 horas. A pesar de las bajas temperaturas, el frío no consiguió frenar a los aficionados, que se acercaron hasta el coso taurino para disfrutar de una de las citas más “típicas” de las fiestas toresanas.

Tradicional Fuente de Vino, San Agustín 2026 / Rocío Gato

La música corrió a cargo de la charanga toresana “Los Trotameños”, que puso ritmo a una tarde en la que los saltos, los cortes, los capotazos y algún que otro quiebro compartieron protagonismo con la cuba de vino, situada en el centro del ruedo. Solo los “más valientes” se atrevían a acercarse hasta ella para llenar sus vasos o botellas. Y es que la tradición manda: el recipiente únicamente puede llenarse cuando el toro se encuentra en el ruedo, de lo contrario, el atrevido se arriesga a recibir el correspondiente “pitido” de los aficionados, conocedores y celosos guardianes de esta particular norma.

Tradicional Fuente de Vino, San Agustín 2026 / Rocío Gato / LZA

Una vez conseguido “el reto”, los participantes regresaban rápidamente hacia la barrera, donde les esperaban sus amigos para compartir el vino y celebrar juntos la hazaña. Así, entre carreras, y brindis improvisados, la Fuente de Vino volvió a ofrecer una de las estampas más singulares y divertidas de las fiestas toresanas, en la que un total de seis reses, tres novillos y tres vacas, fueron saliendo al ruedo una tras otra, prestándose en todo momento al juego y dejando algún que otro susto entre los participantes y el público presente a lo largo de la tarde.

El primero de los novillos, nada más saltar al ruedo, protagonizó uno de los momentos más tensos de la tarde. La res saltó la barrera de forma inesperada, sorprendiendo a quienes se encontraban al otro lado. Por suerte, el incidente quedó únicamente en un susto y no hubo que lamentar ningún percance de gravedad, a pesar de la gran cantidad de personas congregadas en la zona.

Tradicional Fuente de Vino, San Agustín 2026 / Rocío Gato / LZA

Varios revolcones tuvieron también lugar a lo largo de la tarde que, aunque afortunadamente no revistieron gravedad, dejaron tras de sí más de un susto y, en algunos casos, momentos de tensión que acabaron arrancando las risas y los aplausos del público. También uno de los novillos embistió y terminó cayendo la cuba, no pudiendo coger vino momentáneamente. Tras la entrada de la res a los toriles, la cuba fue reparada y pudo volver a ocupar su lugar para continuar con la celebración.

Tradicional Fuente de Vino, San Agustín 2026 / Rocío Gato / LZA

En esta ocasión, los bueyes tan solo tuvieron que salir una vez al ruedo para ayudar a conducir hasta los toriles a una de las vacas. Muchas peñas, como viene siendo habitual en este festejo, aprovecharon la tarde para sacar sus bocadillos y disfrutar de la tradicional merienda desde los tendidos. Pasadas las 20.15 horas, la Fuente de Vino llegó a su fin después de una tarde marcada por el buen ambiente entre los asistentes. Las reses pertenecían a la ganadería de la empresa que gestiona este año la Plaza de Toros, Toros Puerta Grande, de Francisco Javier Chacón.