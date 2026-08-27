Daniel Bragado, cortador: "En Toro, voy a tirar la moneda y a no importarme por qué puerta salir"

Daniel Bragado tiene 24 años y es toresano "de pura cepa", aunque con ascendencia paterna en la localidad zamorana de Fuentespreadas y materna, en la de Valdeperdices. Ha estudiado el grado en Ingeniería Agrícola en la Universidad de Salamanca y, el próximo curso académico, comenzará el máster en la misma materia.

Pero, antes, tiene otra cita importante más cercana en su localidad: debutará el próximo sábado 29 de agosto como cortador en el concurso de cortes enmarcado en la feria taurina en honor a San Agustín de Toro. Y afronta el compromiso como "un tío dispuesto a jugarse la vida".

El próximo sábado, 30 de agosto, debutará como cortador en "casa", en Toro, ¿cómo lo afronta?

Con mucha responsabilidad y con mucha ilusión de salir en mi casa, con mi gente y con mis amigos, la gente de Salamanca que viene a verme,… Estoy con mucha ilusión y muchas ganas de que llegue el día, la verdad.

¿La de Toro es la mejor plaza para "tomar la alternativa" en su caso?

Hombre, pues por supuesto. Igual, la mejor para la alternativa, no sé, porque es la que más responsabilidad conlleva (ríe), pero seguro que la más bonita y en la que más ganas tiene uno de salir. Eso seguro.

Cuando habla de que es la que más responsabilidad conlleva, supongo que es por ser de aquí, ¿verdad?

Claro, por el hecho de ser de aquí y también por la categoría de la plaza. El concurso de Toro, para cualquier cortador, es conocido en toda España y tiene un nivel a la altura de los mejores.

¿Cómo ha surgido la ocasión de estar anunciado en el concurso de cortes de Toro?

A través del empresario, Javier Chacón, me contactó la persona que organiza el concurso porque le habían comentado que había un chico de Toro que quería participar y él me lo propuso. Y, obviamente, yo dije que para delante.

¿Cómo se está preparando para la cita del sábado?

Pues entrenando todos los días, casi al contrarreloj, porque ha sido con un mes de antelación o una cosa así cuando me dieron la fecha. Estoy entrenando, con el carretón, saliendo a correr, yendo al gimnasio,... a todo lo que se pueda para llegar lo mejor posible.

¿Y mentalmente se está preparando de alguna manera especial?

También, pero eso ya es de hace más tiempo. La verdad es que esta fecha lleva preparada mentalmente mucho tiempo ya. Pero sí, también le das muchas vueltas a la cabeza y te imaginas cómo puede ser la tarde. Y, bueno, principalmente, estoy con ilusión.

¿Cómo ha sido su andadura como cortador "aficionado" hasta llegar aquí?

Empezando en las capeas por los pueblos, saliendo a las vacas por las calles y, luego, también haciendo muchas capeas en las fincas, que antes la verdad es que había muchos grupos de gente que hacía capeas y había bastantes más que ahora. Y, poco a poco saliendo, también hice algún par de exhibiciones ya hace unos años, y el concurso de la Aldea, en San Miguel de la Ribera, que fue a finales de septiembre del año pasado y pude quedar segundo y hasta aquí es lo que llevo hecho. Esa primera vez quedé segundo, así que mal no fue, la verdad es que muy bien.

¿Cómo surgió su afición por el mundo del toro?

La afición me viene de casa, de que mi padre y mi familia por parte de padre tenían y tienen, aunque ahora ya poco y lo lleva sólo un tío mío, ganado bravo. Y ellos siempre han sido muy aficionados tanto al festejo popular como al toreo en sí. Y de eso me viene: de mi padre, de enseñármelo, de llevarme a las plazas.

¿Y su "vocación" de ser cortador cómo ha surgido?

No es algo que tuviera pensado como mucha gente desde pequeño, que quiere ser cortador. No, la verdad es que yo iba a los concursos de cortes y veía a esa gente actuar y nunca pensaba que yo pudiera llegar a ello. Entonces, tampoco me lo planteaba como una meta. Pero sí es verdad que ya, siendo más mayor y viendo los concursos del pueblo y conociendo a algún que otro cortador, pues ya te va picando más el gusanillo y luego, cuando ya te pones delante de una vaca y te sientes a gusto y crees que lo puedes hacer bien, la gente te anima,... pues eso te va llamando la atención y vas tirando para delante.

¿De quién ha aprendido a cortar? ¿Hay alguien que le haya dado consejos?

He aprendido de ver, la verdad, porque no he tenido ningún maestro ni nadie que me haya cogido y me haya dicho "esto se hace así" o "esto se hace de esta otra manera". Todo viene por mi cuenta, por salir en las capeas, por llevarme golpes, por ver a los compañeros, a los amigos, que también salían a las capeas,... y, poco a poco, ir formándome.

Daniel Bragado, haciendo un corte en San Miguel de la Ribera. / Alberto Hernández

¿Y a quiénes ha admirado? ¿Cuáles han sido sus referentes como cortadores?

Mi referente de cuando era pequeño, que siempre me ha llamado mucho la atención, ha sido Víctor Holgado, ya no sólo por la clase y las formas que tiene, sino por la forma de actuar en la plaza, que creo que es muy importante el no adornar la suerte, no sólo dar el corte, sino cómo lo das, la forma en la que entras, la forma en la que te vas,... yo creo que eso es muy importante y la verdad es que siempre me llamó la atención de Víctor. Y, luego, también como referentes, Pajarito y Dany Alonso, por supuesto, porque lo que ha hecho Dany Alonso me parece tremendo. Y también quebradores como Moreta, del Puig, un pueblo de Valencia, que también es un gran referente en cuanto al quiebro.

¿Cuál es su estilo? ¿Con qué tipo de corte se siente más cómodo o le gusta hacer?

En cuanto al corte, todavía tengo que ir puliéndolo porque la verdad es que me gusta cortar en función del animal y de lo que te pide el propio animal. Si puedo, siempre me gusta darle cancha, darle el terreno para que él corra, se estire y pegar un corte lucido, no atacarlo tan a saco. Pero eso sería lo que intento: llevar al animal lucido y cortarlo en los medios.

Lo que más me llama la atención es poder conocer a cada animal y darle lo que necesite

Para hacer eso, es fundamental conocer y entender el comportamiento del toro...

Sí, claro. Ese es el mayor motivo por el que estoy en esto. Lo que más me llama la atención es poder conocer a cada animal y darle lo que necesite, eso es lo que más me atrae.

¿Qué siente cuando se pone delante de un toro?

Uf, Mucho miedo. Miedo, por supuesto. Aunue se pasa más a la hora de salir, de hacer el paseíllo o las horas previas de pensarlo, darle vueltas,... que justo en ese momento porque, en el momento, lo que se piensa es a ver cómo va a salir el animal, cómo va a arrancar, por dónde se va a mover,... intentas un poco alejar ese miedo o dejarlo de un lado y centrarte en hacer las cosas de la mejor forma.

¿Qué tipo de toro prefiere para cortar?

Pues un tipo de toro que me venga bien, que tenga una embestida clara, que tenga ese tranco boyante que lo ves venir, que lo ves venir, que te lo viene marcando,... y poder llevarle la embestida a tu terreno. No ese toro que te arranca, te frena o te pega el trallazo en el último momento; ese es más complicado y más deslucido para la hora del corte. Así que, si me tuviera que quedar con uno, pues ese toro boyante que viene galopando fuerte y, cuando te tiene encima, te quiere reventar. Pues ese.

Decía anteriormente que esto no se lo había planteado cuando era más pequeño, pero, ahora que ya está dentro, ¿dónde le gustaría llegar?

Ahora, de primeras, quiero pisar las plazas de por aquí, de la zona, ir haciendo un poco de nombre o de que la gente y las empresas me vayan conociendo, y la verdad es que no me marco grandes metas, como puede ser llegar a plazas como Valencia, Madrid o cosas así. Prefiero ir poco a poco, estar bien en mi casa, en Toro, por ejemplo, en las plazas de la zona y ya luego, poco a poco, ir dando el paso a plazas más grandes y más importantes, como pueden ser Valladolid, Madrid, Valencia,... Todo eso claro que es algo a lo que se aspira y a lo que le encantaría a uno llegar, pero eso es algo que veo en un futuro más a largo plazo; en un futuro a corto plazo, ir rodándome por aquí, haciendo nombre, como quien dice.

¿Tiene alguna fecha o concurso más previstos próximamente?

Quizás, en San Miguel de la Ribera, estamos pendientes de ver qué empresa lo hace, pero, en principio, sí. Por el momento, lo único que tengo es Toro. Y espero que sea una tarde bonita en la que, teniendo la única oportunidad que tengo en toda la temporada y, además, siendo en casa, por mi parte, no va a quedar nada dentro y voy a reventar, como quien dice; voy a salir a tirar la moneda y a no importarme por qué puerta salir, si por una o por la otra.

Le gusta el toro en la calle, en el festejo popular, y también en la plaza, en una corrida o festejo mayor, ¿verdad?

A mí me gusta hasta una becerra (ríe). Sí, la verdad es que tengo una afición desmedida a veces, y me gusta desde ver una becerrada hasta ver una corrida de toros o ver cualquier cosa que implique este animal de por medio, a mí me hace muy feliz.

Me mato cada día por intentar enseñar la tauromaquia a la gente

Y decía antes que ese gusto le ha venido de familia, donde siempre han sido aficionados a la tauromaquia, pero, cuando ha dicho que quería ser cortador, ¿cómo se lo han tomado en su casa?

Mal, la verdad es que mal. Mi padre, mal porque sabe cómo es el tema y conoce que los cortadores, digamos, somos el última eslabon, en cuanto al tema de lo que se cobra, al tema de la seguridad que tenemos,... A mi padre no le gusta por eso, preferiría que hubiese sido torero antes que esto. Y mi madre, muy mal, ella lo pasa fatal; de hecho, no sabe a día de hoy que salgo en Toro y espero que no lo sepa hasta la tarde antes. Cuanto menos sepa, mejor porque lo lleva muy mal y le da muchas vueltas.

¿Cree que hay que enseñar el mundo del toro más que defenderlo, como decía Víctor Barrio?

Totalmente. Y yo me mato cada día por intentarlo con la gente que me rodea, los amigos, conocidos, con una persona que la conoces de fiesta y te pones a hablar,… Me parece que es muy importante, es de lo más importante para poder preservar esto y que siga tirando para delante porque, realmente, una persona que no conoce este mundo o que lo conoce por las malas lenguas no lo va a apoyar; en cambio, si lo llevas a una finca, le enseñas un poco cómo es la vida de este animal, por qué se hacen ciertas cosas, por qué tiene que morir en la plaza,... pues seguramente que, si tiene dos dedos de frente, lo va a entender y, aunque no llegue a ir a una corrida de toros, estoy seguro de que no va a volver a llamar asesino a un torero o va a increpar a la gente de este mundo. Para mí, es algo vital.

En su caso, lo hace, además, con los más pequeños, a través de actividades como encierros ecológicos organizados por la Asociación "Del Toro y su Tradición" de la que forma parte...

Eso es muy importante porque, al final, es lo primero con lo que se van a quedar los niños. Yo me acuerdo de cuando era pequeño, que estaba deseando que llegaran las fiestas del pueblo para ir al encierro a correr, a ver las toras, a coger el periódico que te daban,... pues todo eso, al final, no te va creando afición porque eres muy pequeño y no eres consciente de lo que es, pero te va creando la afición de ir a ver eso o de conocer lo que es un encierro, lo que es un concurso,... y los encierros ecológicos vienen muy bien a los niños para esa primera forma de iniciación a lo que es la tauromaquia.