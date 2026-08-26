Toro dedica un día a los mayores por San Agustín

Las Ferias y Fiestas de San Agustín continúan llenando de actividad y ambiente las calles de Toro. El miércoles, 26 de agosto, la programación festiva ha tenido como protagonistas a los mayores de la ciudad, con una jornada especialmente dedicada a ellos y marcada por la tradición y el encuentro entre generaciones.

Los actos comenzaron a las 10.00 horas, con un desayuno en el recinto ferial. Chocolate caliente con churros fue la propuesta elegida un año más para iniciar este día, una actividad que fue patrocinada por la churrería La Toresana. Las colas no faltaron, muchos acudieron acompañados de familiares y amigos, convirtiendo el encuentro en una agradable ocasión para compartir conversación y buenos momentos. Tras esto, a las 11.00 horas, comenzaron en la Plaza del Barón de Covadonga los juegos autóctonos, con partidas de calva, rana y petanca, donde todos los participantes disfrutaron de una mañana de competición, pero, sobre todo, de convivencia y diversión.

Día de los mayores en Toro, San Agustín 2026 / Rocío Gato / LZA

En la petanca, se formaron cuatro equipos, compuestos por dos jugadores cada uno. Este grupo de aficionados lleva practicando juntos desde el año 2000 y, desde entonces, mantiene la tradición de reunirse año tras año con motivo de las fiestas. Así lo explica Francisco Vega Domínguez: «Pasamos muy buena mañana, nos divertimos jugando y no faltamos nunca a esta cita».

Y añade la explicación del juego: «Todos los lanzamientos se realizan desde el interior de un círculo, un jugador lanza el boliche a una distancia de unos 6 metros. Después, intenta acercar su bola metálica lo máximo posible al boliche. El equipo o jugador que quede más lejos en cada turno es el que debe seguir lanzando sus bolas hasta acercarse más o quedarse sin ellas. Una vez que ambos equipos han lanzado todas sus bolas, se termina la ronda. Solo el equipo con la bola más cercana al boliche suma puntos”. La dinámica del juego obligó a estos jugadores a combinar puntería y estrategia.

Juego de la petanca. Día de los mayores en Toro, San Agustín 2026 / Rocío Gato / LZA

A pocos metros de la pista de petanca, otro grupo de doce personas disfrutaba de una del juego de la rana. Cada jugador dispuso de diez tiradas para intentar introducir una ficha metálica por la boca de la rana. Al finalizar las partidas, el ganador fue aquel que consiguió acertar en un mayor número de ocasiones. Manuel Poncela Muñoz, uno de los participantes, explica que el grupo mantiene esta afición desde hace alrededor de quince años: «Nosotros llevamos jugando unos 15 años y siempre procuramos participar cuando tenemos ocasión. Yo hoy estoy anotando los puntos, y aquí estamos, pasando un buen rato y disfrutando de la mañana. Al final, lo importante es venir, echar unas partidas, si además se gana, mucho mejor».

Juego de la rana. Día de los mayores en Toro, San Agustín 2026 / Rocío Gato / LZA

Junto a las partidas de petanca y rana, la calva puso también su particular nota de tradición a la jornada dedicada a los mayores. Un grupo de catorce aficionados se reunió en el recinto para disputar varias partidas de este popular juego, que exige precisión, fuerza y, sobre todo, experiencia. El objetivo es derribar con un hierro un elemento de madera colocado sobre el terreno, conocido como la calva. El ganador es aquel jugador que consigue acertar y derribarla en un mayor número de ocasiones.

Para este grupo, sin embargo, la calva no es una actividad reservada únicamente a las fiestas. Los jugadores se reúnen semanalmente en este mismo lugar y llevan compartiendo esta afición durante más de veinte años. Una tradición que les permite mantener el contacto, hacer ejercicio y, sobre todo, disfrutar de un rato de conversación y compañerismo. Manuel Gallego Corporales, uno de los participantes, reconoce que las condiciones meteorológicas son uno de los principales inconvenientes para quienes practican estos juegos durante todo el año: «Vendríamos más si estuviera cubierto, porque hay días que llueve o hace mucho frío. Aun así, tenemos la costumbre de reunirnos casi todas las semanas». Estos aficionados representan una de esas pequeñas historias que ayudan a mantener vivas las tradiciones locales.

Juego de la calva. Día de los mayores en Toro, San Agustín 2026 / Rocío Gato / LZA

Entre lanzamientos, aciertos, algún que otro pique amistoso y conversaciones, estos juegos volvieron a demostrar que las fiestas también se construyen a través de esas costumbres sencillas. Terminaron con la entrega de premios a los participantes que obtuvieron los mejores resultados en los distintos juegos. También compartieron un almuerzo organizado por el Ayuntamiento de Toro y Covitoro.

En la Plaza de San Francisco tampoco faltó uno de los momentos más esperados del Día de los Mayores: el tradicional baile que, un año más, reunió a decenas de toresanos y visitantes dispuestos a disfrutar de una mañana de música. Acompañados por sus parejas, familiares y amigos, los asistentes ocuparon la plaza para bailar al ritmo de sevillanas, pasodobles, boleros y otros temas que forman parte de la banda sonora de toda una generación.

Baile en San Francisco. Día de los mayores en Toro, San Agustín 2026 / Rocío Gato / LZA

La música, a cargo de Galastur, consiguió animar el ambiente y convertir la plaza en un improvisado salón de baile al aire libre, donde no faltaron las sonrisas, los reencuentros y las ganas de disfrutar. Durante una hora, San Francisco fue escenario de recuerdos compartidos y como broche final a la mañana, todos los asistentes también pudieron disfrutar de un almuerzo en el patio del Bar San Francisco, patrocinado por el Ayuntamiento de Toro.

De esta manera concluyó una mañana de juegos, premios, música, baile, gastronomía y, sobre todo, encuentros y convivencia. Una jornada en la que los mayores de Toro, junto a vecinos y visitantes que estos días disfrutan de la ciudad, demostraron una vez más que las Ferias y Fiestas de San Agustín se viven y se disfrutan a cualquier edad.