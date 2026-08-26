El frío y la lluvia no frenan el encierro urbano en Toro

La tarde del miércoles 16 de agosto, a las 19.00 horas, tuvo lugar el encierro de vacas por las calles, que recorrió su itinerario habitual ante la espera de cientos de personas, congregadas tras las talanqueras. La primera en hacer su aparición fue una vaca negra, que, acompañada por un grupo de jóvenes que se situó frente a ella, emprendió su carrera por las calles Rejadorada, Salsipuedes y Concepción. Esta primera vaca, tras completar su recorrido, se resistió a regresar a los toriles, prolongando más el encierro. Finalmente, fueron los bueyes los encargados de acudir en su busca y conducirla de nuevo hasta los corrales.

II Encierro por las calles de Toro, San Agustín 2026 / Rocío Gato / LZA

A continuación salió una vaca negra con manchas blancas, que también completó el recorrido por las calles, para dar paso finalmente a una vaca roja, que puso el broche final al encierro. El festejo concluyó a las 20.45 horas sin que se registrasen incidentes de gravedad, más allá de alguna caída entre los corredores. Durante todo el festejo, la charanga toresana de los Trotameños puso la nota de musical a una tarde en la que el tiempo no terminó de acompañar.

II Encierro por las calles de Toro, San Agustín 2026 / Rocío Gato / LZA

Las bajas temperaturas y la constante amenaza de lluvia no fueron suficientes para frenar las ganas de fiesta de la ciudad ni para impedir que los aficionados disfrutaran, una tarde más, de los toros en las calles. Entre paraguas y capotes, se sucedieron los saltos, recortes y quiebros de quienes, sin miedo a las reses, se acercaban a ellas para protagonizar algunos de los momentos más vistosos de la tarde. Así, pese al frío y al cielo amenazante, el ambiente festivo volvió a imponerse en las calles de Toro.

II Encierro por las calles de Toro, San Agustín 2026 / Rocío Gato / LZA

Las tres vacas, procedentes del encierro por el campo celebrado el pasado sábado y pertenecientes a la ganadería navarra de Fraguas, ofrecieron un buen juego durante el festejo y mantuvieron en todo momento la atención de los aficionados. Efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local, junto con los servicios sanitarios, ambulancias, bomberos, Protección Civil y Cruz Roja, estuvieron presentes en la zona y preparados para intervenir ante cualquier percance.