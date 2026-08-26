La «Baby Run» de Bambalinas vuelve a llenar de diversión y solidaridad las Ferias y Fiestas de San Agustín

El deporte también tuvo su protagonismo durante la mañana del martes 26 de agosto en el marco de las Ferias y Fiestas de San Agustín 2026. La Plaza Mayor de Toro acogió la IX edición de la «Baby Run», una de las citas más diferentes y originales del calendario deportivo anual en la ciudad. En esta peculiar carrera, los adultos compiten a bordo de carrecoches junto a los más pequeños, que pueden ser sus hijos, sus nietos o incluso los hijos de amigos y familiares. En esta ocasión, los más pequeños también pudieron participar, pero contaron con una modalidad no competitiva, diseñada para correr junto a sus juguetes y carritos de bebé.

IX Baby run en Toro, San Agustín 2026 / Rocío Gato

La competición, que dio comienzo a las 11.45 horas, estuvo dividida en tres categorías: masculina, femenina y «superabuelos», esta última creada con motivo del Día de los Mayores, ofreciendo así a participantes de distintas edades la oportunidad de disfrutar de esta cita deportiva. El evento estuvo dirigido y organizado por el speaker toresano Gorka García Torres, quien, además, se encargó de aportar el toque de animación durante la jornada.

IX Baby run en Toro, San Agustín 2026 / Rocío Gato / LZA

El dorsal tuvo un precio de 3 €, y todo lo recaudado será destinado a La Ilusión de Elisabeth, una asociación sin ánimo de lucro creada para dar visibilidad al síndrome de Angelman y a otras enfermedades raras, apoyar a las familias y recaudar fondos para la investigación y las terapias de neurorehabilitación. La iniciativa logró recaudar un total de 170 euros, la Asociación Bambalinas, organizadora del evento, expresa su agradecimiento a todos los participantes, al Ayuntamiento de Toro y a las empresas colaboradoras por su apoyo y generosidad, fundamentales para hacer posible una nueva edición de esta carrera.

IX Baby run en Toro, San Agustín 2026 / Rocío Gato / LZA

En la categoría masculina, el primero en llegar a la meta fue Álvaro Marbán con Erica; en la categoría femenina, Nerea Muela con Danel; y en la categoría de los abuelos, Joaquín de Córdoba con Gala. Pero todos los participantes cruzaron la línea de meta arropados por los aplausos del público, que no dejó de animar durante todo el recorrido.

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IX Baby run en Toro, San Agustín 2026 / Rocío Gato / LZA

Al finalizar las carreras, se celebró un sorteo de regalos y se entregaron los premios a los clasificados, así como medallas para todos los participantes. Además, durante toda la mañana, los más pequeños disfrutaron de los hinchables instalados en la zona de la Glorieta. Fue el broche de oro a una mañana deportiva que, desde Bambalinas, ya mira hacia su décima edición, consolidándose como una cita imprescindible en las fiestas de la ciudad.