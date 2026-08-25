Toros de mentira y emoción de verdad: las nuevas generaciones disfrutan del encierro ecológico en Toro

En el marco de las Ferias y Fiestas de San Agustín, este martes 25 de agosto estuvo dedicado a los más pequeños con el «Día de las Chiguitas y los Chiquitos». La jornada comenzó a las 10:30 h en la calle Salsipuedes, donde numerosos niños se congregaron con ilusión para disfrutar del tradicional encierro ecológico. Como gesto de bienvenida, la organización repartió pañuelos entre todos los asistentes antes de iniciar la actividad.

La expectación fue creciendo a medida que se acercaba el momento de iniciar la carrera, en una propuesta que permitió a los más pequeños disfrutar de las fiestas desde una perspectiva lúdica y segura. Fueron cinco los carretones que, conducidos por los propios niños, emprendieron el recorrido tradicional, hasta la plaza de Toros, acompañados por el entusiasmo de familiares y vecinos que no quisieron perderse este divertido momento.

Encierro ecológico Toro, San Agustín 2026 / Rocío Gato / LZA

El encierro ecológico estuvo organizado por la Asociación Cultural del Toro y su Tradición, que volvió a apostar por acercar la cultura taurina y las costumbres populares a las nuevas generaciones. A través de una propuesta adaptada y participativa, los más pequeños se convirtieron en los grandes protagonistas de las fiestas, disfrutando de una mañana de diversión en compañía de sus familias y amigos.

Lorenzo Pérez Gato, de 10 años y miembro de la asociación, conoce bien esta tradición. Acude a este encierro junto a su padre desde que tenía dos años y, con solo cuatro, comenzó a ponerse tras uno de los carretones que simulan los toros. Una experiencia que, asegura, continúa viviendo cada año con más ilusión. «Me gusta mucho este día. Cogemos estas reses de mentira y simulamos un encierro de verdad, siguiendo el mismo recorrido que el encierro de vacas. Hacemos como que pillamos a los niños, pero sin hacerles daño, con la intención de que se lo pasen bien y de involucrarlos en la tauromaquia», explica Lorenzo.

Lorenzo Pérez Gato. Encierro ecológico Toro, San Agustín 2026 / Rocío Gato / LZA

Ya en la plaza de Toros, donde “recortaron” o, incluso, torearon, provistos con sus capotes y muletas, el protagonismo pasó a los miembros de mayor edad de la asociación, que tomaron el relevo para continuar con la actividad. Entre ellos se encontraba el toresano Adrián España Dos Santos, quien destacó el objetivo principal es: «que los niños se diviertan y animarles a seguir con esta tradición. Queremos fomentar que les guste esta actividad y acercarles al mundo de los toros».

Adrián vive además con especial ilusión estos días de fiestas, ya que el próximo sábado participará en el concurso de cortes que se celebrará en la ciudad. Una cita que afronta con entusiasmo y también con los inevitables nervios de competir ante su público: «Estoy contento y con muchas ganas de que llegue ese día, aunque en esta ocasión, al jugar en casa, estoy más nervioso».

Adrián España Dos Santos. Encierro ecológico Toro, San Agustín 2026 / Rocío Gato / LZA

La mañana sirvió así no solo como espacio de diversión para los más pequeños, sino también como punto de encuentro entre distintas generaciones de aficionados. Un día que, año tras año, se consolida como una de las citas más esperadas por las chiguitas y los chiquitos, y que permite mantener vivo el espíritu festivo de estas tradiciones entre los más jóvenes. Colabora el Ayuntamiento de Toro.