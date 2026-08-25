Las fiestas de Toro dedican una jornada a sus «chiguitos y chiguitas»

La jornada dedicada a los «chiguitos y chiguitas» continuó durante toda la mañana con un amplio programa de actividades infantiles organizado por el Ayuntamiento de Toro. En la Ronda de Capuchinos se concentraron cientos de niños que pudieron disfrutar de diferentes propuestas pensadas para todas las edades. Esta calle se dividió en dos espacios, uno dedicado a actividades deportivas y otra a juegos tradicionales de madera en gran formato , recuperando así algunas de las formas de ocio más clásicas y fomentando la participación de pequeños y mayores.

También, la avenida Ronda de Corredera se convirtió en uno de los puntos de mayor afluencia infantil, con los hinchables. A estas actividades se sumó un tren infantil que recorrió las calles de Toro, ofreciendo a los más pequeños un paseo por la ciudad en compañía de sus familiares y amigos. La diversión estuvo acompañada con la visita de Mickey Mouse, que saludó a los más pequeños y no dudó en detenerse para hacerse fotografías con los niños, que recibieron con entusiasmo su presencia y aprovecharon la ocasión para llevarse un recuerdo especial de este día.

La empresa Eventos con Corazón fue la encargada de organizar parte de la programación. David Gómez, responsable de la empresa, destacó la satisfacción de volver a participar un año más en las fiestas de Toro «Estamos muy contentos de estar aquí de nuevo. Hemos preparado diferentes actividades, juegos y propuestas deportivas pensadas para que los niños disfruten de una manera totalmente lúdica, sin competición y con el objetivo de que todos puedan participar y pasarlo bien».

La programación incluyó más de cincuenta actividades para todos los gustos y edades. Entre ellas se encontraban el limbo, el cuatro en raya, diferentes mosaicos, puzzles, tenis, fútbol, baloncesto, boxeo, carreras de sacos y tiro con arco, entre muchas más. «Queremos que tengan variedad y que puedan elegir entre diferentes opciones, que encuentren aquella que más le guste, que puedan probar cosas nuevas y, sobre todo, disfruten de una mañana diferente», explicó Gómez.

Los hinchables, a cargo de Mundo Hinchable, una de las propuestas que más expectación despertó desde primera hora. Las colas se sucedieron para poder acceder a las diferentes atracciones, demostrando el entusiasmo de los más pequeños por disfrutar de unos minutos de saltos. La fiesta de la espuma dio inicio a las 13.15 horas y pese al descenso de las temperaturas, el público infantil no dudó en ponerse el bañador para disfrutar de la actividad. No obstante, la asistencia fue algo menor que en años anteriores, condicionada en gran medida por el frío que acompaña estos días

Una mañana en la que el deporte, los juegos tradicionales y las actividades de ocio se dieron la mano para ofrecer a los más pequeños un día pensado exclusivamente para ellos. La programación permitió que las familias disfrutaran de una mañana de ocio al aire libre, con diferentes espacios repartidos por las calles.