El equipo azul se proclama ganador del "Toroprix".

La plaza de toros acogió este martes una nueva edición del "Toroprix", una competición que reunió a jóvenes de peñas locales y del alfoz, divididos por colores en cinco equipos de seis integrantes: naranja, azul, verde, amarillo y rosa. Entre los participantes destacó la presencia de una única chica concursante en el equipo verde.

El festejo combinó pruebas de agilidad, habilidad y humor. En la primera prueba, los participantes, por equipos, comenzaron atravesando a toda velocidad unos troncos móviles, venciendo el equipo más veloz. En la segunda prueba de la tarde, los participantes, con los ojos vendados y emparejados con concursantes de otros equipos, fueron guiados por sus compañeros hasta unos globos de agua colocados bajo una puerta, proclamándose ganador, el primero en explotar los globos.

Toroprix Toro 2026 / Rocío Gato / LZA

En la tercera prueba ya apareció una vaquilla. Los jóvenes tenían que jugar al fútbol con ella, consiguiendo que pasara por debajo de una portería. La propia vaquilla hacía las veces de “pelota”, y cada vez que lograban que atravesara la portería se contabilizaba un gol. Después llegaron los relevos, tras girar varias veces la cabeza alrededor de un palo, perdían el equilibrio, y quedaban completamente mareados, seguidamente tenían que correr de una manera “especialmente graciosa”.

En el quinto juego volvieron a aparecer las vacas. Aquí, los participantes debían permanecer en un círculo el mayor tiempo posible, tratando de evitar ser embestidos por la vaquilla. A continuación, también con la vaquilla como protagonista, se disputó un particular partido de bolos, en el que los participantes que salían del círculo quedaban eliminados. Para finalizar, tuvo lugar otra carrera, esta vez por equipos y sobre una mesa. Cada equipo debía subir a uno de sus participantes, que tenía que completar tres vueltas al ruedo. El ganador era el equipo cuyo participante lograra finalizar el recorrido primero, sin haber caído al suelo.

Toroprix Toro 2026 / Rocío Gato / LZA

Otro de los momentos más divertidos de la tarde llegó cuando todos los equipos realizaron un baile que fue retransmitido en directo a través de las redes sociales, junto con las actuaciones de otros pueblos y localidades, el equipo ganador será aquel que consiga reunir más «likes» tras finalizar el verano.

Para terminar, el "speaker", que durante toda la tarde se encargó de guiar y animar a los participantes, eligió a la única chica y a un chico al azar. Con la participación del público presente, ambos tuvieron que disfrazarse intercambiando sus roles: al chico lo vistieron de chica y a la chica, de chico, utilizando prendas y complementos que los asistentes fueron prestándoles. Finalmente, y a juzgar por la cantidad de aplausos recibidos, el ganador fue el chico vestido de chica.

En cada una de las pruebas, los equipos fueron acumulando diferentes puntuaciones hasta llegar al recuento final. El equipo azul se proclamó ganador del "Toroprix" de las Ferias y Fiestas de San Agustín 2026, seguido por los equipos amarillo, naranja, verde y, en último lugar, rosa. La clasificación final fue recibida con una fuerte ovación por parte del público, que disfrutó junto a los participantes de una tarde marcada por las risas, la diversión y el buen ambiente.

Toroprix Toro 2026 / Rocío Gato / LZA

Durante el desarrollo de las pruebas, uno de los jóvenes tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios tras sufrir una caída, aunque, por lo demás, la jornada transcurrió con normalidad y sin que se produjeran más incidentes. De este modo, el "Toroprix" puso el broche final a una tarde de entretenimiento y convivencia, en la que participantes y público compartieron juegos, emoción y muchas risas. Las vaquillas, que se prestaron al desarrollo de los juegos, pertenecían al empresario Francisco Javier Chacón, quien además ejerció como director de lidia, también el encargado de gestionar los eventos taurinos durante estas fiestas.