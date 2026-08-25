Ecologistas Zamora denuncia ante la Fiscalía la "trampa" para aves rapaces de un tendido eléctrico en Morales de Toro

Ecologistas Zamora ha denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente el "sumidero" que un tendido eléctrico situado en el paraje El Soro, al noreste de Morales de Toro, supone para decenas de rapaces y de otras especies protegidas como el águila imperial. La situación fue puesta en conocimiento el pasado año tras localizar varias aves, si bien "la situación es la misma", lamentan tras añadir que pueden incurrir en delitos contemplados en el Código Penal.

La organización recuerda así que el pasado otoño, en una llamada al 112 se puso en conocimiento que varios ciudadanos localizaron 12 busardos ratoneros (ocho de ellos bajo un mismo poste), una culebrera europea, tres cornejas y una urraca muertos por electrocución en la ladera derecha del Arroyo del Valle. La zona también recibe la visita de águilas imperiales (especie catalogada legalmente como "en peligro de Extinción" en España), por lo que "su riesgo de electrocución es latente".

Si bien Ecologistas Zamora asegura que tras el aviso los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León visitaron y revisaron la zona, la administración "no ha hecho cumplir al propietario del tendido la legislación de tendidos eléctricos y la legislación de Patrimonio Natural y Biodiversidad" en este tiempo, algo que "no se entiende".

Una infraestructura que, advierten, actúa como un "sumidero" para decenas de rapaces y de otras especies protegidas. Busardos ratoneros, milanos reales, culebreras europeas, buitres leonados, córvidos como el cuervo grande y recientemente, hasta un ejemplar juvenil de águila real son algunas de las aves que se electrocutan tras posarse en los postes de esta línea eléctrica asociada a los riegos agrícolas de la zona.

"Enorme" riesgo de incendios

Asimismo, consideran que el riesgo de incendios forestales asociados a las electrocuciones de aves es "enorme" si tenemos en cuenta que la zona está rodeada por miles de hectáreas de cereal de secano, que podrían arder si alguna de las aves arde durante la electrocución".

Recuerdan que los tendidos eléctricos constituyen una de las principales causas de mortalidad no natural para las aves rapaces en España. De hecho, se estima que decenas de miles de ejemplares mueren cada año por electrocución.

"Cualquier tipo de torre eléctrica es usada por aves grandes como posadero o atalaya de caza; al posarse, puedan tocar con las patas la torre metálica y con el ala uno o varios cables de corriente y eso genera su electrocución. En el episodio denunciado, un necesario y sencillo aislamiento de los cables, supondría una rápida y eficaz medida para evitar que estas aves se electrocuten y mueran", concluyen.