Toro suma 700 años de Ferias y Fiestas de San Agustín

Llega mediados de agosto y Toro ya huele a Ferias y Fiestas de San Agustín. La festividad de la Virgen de la Asunción sirve como el primer aviso en el calendario, es el momento de comenzar con los preparativos. Las camisetas de las peñas vuelven a salir de los armarios, aunque muchos aprovechan para estrenar modelo, las sudaderas se dejan a mano para cuando refresca al caer la noche toresana y la previsión se vuelve fundamental. Asegurar las reservas en los restaurantes locales y anticiparse en las compras diarias, para no encontrarse con los estantes vacíos de hielo o refrescos a última hora, forman parte del ritual previo, también limpiar las peñas.

Además, aunque las fechas oficiales se anuncien a veces con cierto margen, la tradición no falla, la ciudad se rige fielmente por la fijación del 28 de agosto, día del santo patrón. Toro cuenta con el privilegio del que pocas localidades pueden presumir, desplegar diez intensas jornadas de celebración pensadas para todos los públicos y edades. Un completo programa que aúna la tradicional Mojada, el pregón, competiciones deportivas, música en directo, teatro, juegos, festejos taurinos y una gastronomía que complementa con su afamado vino.

Pregón San Agustín 2026 / Rocío Gato / LZA

A todo ello se suma, por supuesto, el multitudinario desfile de carrozas, el evento que más gente congrega de todas las fiestas, atrayendo a cerca de diez mil visitantes, y que culmina con la gran verbena en la plaza. Además, como gran novedad de este año, destacan los nuevos Gigantes y Cabezudos, que saldrán cada mañana a recorrer la ciudad a ritmo de charanga para poner a bailar a vecinos y visitantes.

Desfile Carrozas San Agustín 2026 / Rocío Gato / LZA

Aunque los documentos históricos en el archivo se perdieron con el tiempo, se sabe que el origen de estas fiestas se remonta al año 1326 con el nacimiento de una feria comercial por mandato del rey Alfonso XI. El nieto de María de Molina, señora de Toro y prudente reina que salvó la corona, quiso agradecer a la ciudad el cariño recibido durante los años en que se crió en ella. Para devolver ese afecto y darle un empujón a la economía local con el comercio, creó esta festividad. Al principio se celebraba a primeros de agosto y en honor a San Bartolomé, sin embargo, debido a las intensas labores agrícolas de esas fechas, la fiesta terminó trasladándose a finales de mes para facilitar la participación de todos los vecinos.

Toro del Cajón San Agustín 2026 / Rocío Gato / LZA

Así pues, este año se cumplen nada menos que 700 años de historia de unas fiestas que han sabido evolucionar y adaptarse a cada época. Un claro ejemplo de este cambio es la tradicional figura de la reina y las damas, quienes, acompañadas por sus novios, familiares o amigos, estaban presentes en cada acto representando la belleza, juventud y alegría toresana. Luciendo sus mejores galas, eran el centro de todas las miradas; de hecho, lo primero que hacían los vecinos al coger el programa de fiestas era buscar esa página para ver quiénes eran las elegidas y, como es tan típico en los pueblos, "comentar la jugada". A pesar de los esfuerzos del Ayuntamiento por mantener viva esta tradición, la falta de candidatos hizo que acabara perdiéndose hace unos ocho años.

Procesión San Agustín 2026 / Rocío Gato / LZA

Las fiestas darán comienzo el viernes 21 de agosto con el pregón a cargo de Josué Bermejo Temprano, un toresano de a pie muy querido y conocido por todos. Su implicación constante en la vida social del municipio, su faceta como presentador de eventos y su vena solidaria lo convierten en el representante perfecto de esta edición. El cartel anunciador de este 2026 lleva la firma de Lucía Merchán, natural de Corrales del Vino, con una obra repleta de guiños y detalles que capturan a la perfección la esencia de estas fechas.

Un septiembre que prolonga la celebración hasta la Virgen del Canto

Sin embargo, el bullicio no se apaga tras el domingo 30 de agosto. Aunque a primeros de septiembre la calma parece dar un tregua, Toro mantiene vivo el pulso festivo. El jueves 3 de septiembre, la Plaza Mayor volverá a acoger una nueva edición del Festival Internacional de Folklore, mientras que el sábado 5 el protagonismo se trasladará al ámbito deportivo con el torneo de fútbol sala y la cronoescalada.

Concierto Banda La Lira San Agustín 2026 / Rocío Gato / LZA

Son los actos previos que encadenan vísperas, misas, rosarios y novenas como preludio a la festividad de la Virgen del Canto, patrona de Toro, el martes 8 de septiembre. Una jornada de encuentro y hermandad entre los pueblos del Alfoz que marca el colofón definitivo. También, el concierto de fin de fiestas a cargo de la Banda La Lira en la Plaza Mayor y la tradicional concentración de peñas al caer la tarde, para recoger las banderas. La traca final resonará en el cielo toresano, marcando el adiós a unos días que quedarán para el recuerdo.

Desde el Ayuntamiento de Toro se invita a todos los vecinos, peñistas y visitantes a tomar las calles, participar con responsabilidad y, sobre todo, disfrutar al máximo de cada uno de los actos programados para hacer de este San Agustín 2026 una celebración inolvidable. ¡Viva San Agustín!