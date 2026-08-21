Juegos de toda la vida dan el pistoletazo de salida a las fiestas de San Agustín en Toro

Niños de diferentes edades han disfrutado este viernes de una agradable mañana de juegos intergeneracionales, actividad que ha dado el pistoletazo de salida a las fiestas de San Agustín de Toro.

El Ayuntamiento y el club ciclista toresano organizaron la sesión de juegos de toda la vida, que se celebró en el Seminario. Durante la actividad, los más pequeños han disfrutado de diferentes juegos con los que se han divertido varias generaciones en su infancia.

Los más valientes compitieron con sus bicicletas en una vibrante carrera de cintas, en la que con pequeños palos de madera tenían que intentar descolgar de un tablón de madera colgado de dos árboles vistosas cintas de colores.

Durante la mañana de juegos intergeneracionales, los participantes también se emplearon a fondo con la soga en el que, en dos grupos, tiraron con fuerza de una parte de la extensa cuerda para que el equipo rival cruzara la línea divisoria y perdiera el juego.

Los participantes también compartieron vibrantes carreras de sacos en las que los más veloces se impusieron en la prueba. Uno de los juegos más participativos fue el de los pucheros en el que los niños, con los ojos vendados, tuvieron que golpear con un palo los recipientes para, una vez hechos añicos, llevarse los dulces regalos que contenían en su interior.

La sesión de juegos intergeneracionales, además de propiciar la diversión, sirvió para que los más pequeños compartieran una emotiva mañana con padres y abuelos, que evocaron recuerdos de su infancia.