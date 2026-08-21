DJ Perinda: “Pinchar en Toro, en tu casa, con tu gente, es lo que verdaderamente me llena el corazón”

De aprender a pinchar en casa con la mesa de mezclas que compró su hermano, a llegar a vivir “el mejor verano de su vida”. Marcos Motrel, más conocido como DJ Perinda, es un joven toresano amante de la música que toca la percusión en la Banda la Lira de Toro y es parte también de la charanga “El Flow”. Pero no todo es música, ya que Motrel estudia un módulo de construcción con el objetivo de heredar la empresa familiar. Aunque una cosa tiene clara: su pasión es la música y hacer disfrutar a las personas con los distintos temas que va poniendo a lo largo de las noches de fiestas.

¿Cómo y cuándo descubrió su pasión por la música y decidió comenzar en el mundo de las cabinas?

Desde pequeño me ha gustado mucho la música y siempre ha estado presente, pero realmente todo empezó cuando mi hermano Pablo compró una pequeña mesa de mezclas. Él la fue dejando de lado y la empecé a utilizar yo. Poco a poco fui aprendiendo solo en casa y viendo algún que otro tutorial. Al principio pinché en algún cumpleaños de amigos y, en el verano de 2023, vi que había una fiesta de verano en un bar y les pregunté si tenían un pequeño hueco para mí. El gerente del local apostó por mí y ese verano tuve tres bolos más en san Román de Hornija y en Toro, y a partir de ahí ya empecé a pinchar en los discobares de Toro.

DJ Perinda es ya imprescindible en fiestas como la Vendimia o San Agustín. ¿Qué se siente al pinchar en casa?

Es algo muy bonito y que me llena el corazón, porque siempre te están apoyando y eso te ayuda a motivarte y a creer en uno mismo. Sobre todo, pinchar en Toro es lo que más me gusta. Estás en casa, con tu gente y en el pueblo que te ha visto nacer.

Tanto en las fiestas locales como en los denominados “tardeos” se junta gente de todas las edades. ¿Cuál es el secreto para mantener la participación y la diversión?

El DJ tiene que conocer y tener mucha música de todos los tipos, y sobre todo lo más importante es ver quién está en la pista para saber qué poner en cada momento. Yo creo que es en lo que destaco, que te puedo poner reguetón con rumbas como cualquier tipo de música.

La música cambia a pasos agigantados, ¿cómo ha evolucionado su estilo y qué es lo que la gente suele pedir?

De las primeras sesiones que hice a las que hago ahora hay mucha diferencia. La experiencia lo hace todo, lo que más me pide la gente es reguetón, porque es lo más se lleva ahora, pero siempre hay alguna excepción.

¿Cómo es el trabajo previo antes de un gran evento? ¿Suele llevar algo preparado o prefiere improvisar en función de la energía y el ambiente del momento?

A mí me gusta improvisar, aunque siempre llevas algo preparado, más que nada porque no sabes qué público vas a tener y siempre puede a ver algún tema que quede bien en ese momento y llame la atención.

Después de incontables noches, fiestas y madrugadas, seguro que hay mil anécdotas. ¿Podría compartir alguna historia divertida que haya vivido mientras estaba pinchando?

Me acuerdo mucho de cuando empecé, que siempre venían conmigo unos amigos para acompañarme, llevar la mesa y se ponían a mi lado como si fueran mi personal de seguridad. Iban conmigo a todos sitios. Pero, por supuesto, hay muchas más historias y risas que nunca olvidaré.

La gente que mira desde fuera este mundo, suele pensar que ser DJ es todo fiesta y diversión, pero detrás de la puesta en escena hay mucho trabajo. ¿Cuál diría que es la parte más dura o el mayor sacrificio que hace para animar el ocio nocturno de los demás?

Lo más duro yo creo que es estar al tanto de la música que va saliendo. También que la gente piensa que estamos de fiesta, pero no es así. Te lo pasas bien, claro, pero estás trabajando.

¿Qué proyectos o fechas tiene previstas para la próxima temporada?

Pues he tenido el mejor verano de mi vida con muchos bolos como la Bóveda de Toro o Villabuena del Puente, y ahora viene el plato fuerte: las fiestas de Toro. Pincho el sábado de las carrozas en la Plaza Mayor, el lunes de las paellas en un tardeo y el viernes en la discomóvil. Luego haré un parón y ya empezaríamos la temporada de invierno.