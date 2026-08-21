Despistaos, el grupo que saltó a la fama con 'Física o Química' y este viernes actuará en Toro: «Este concierto es un buen momento para demostrar por qué llevamos tantos años en la música»

La canción Física o Química fue la elegida entre otras muchas para la serie que recreaba el día a día en un instituto con protagonistas como los reconocidos Úrsula Corberó, Maxi Iglesias o uno de Los Javis. “Esas cosas pasan una vez en la vida y nosotros estábamos ahí cuando la productora le pidió a Warner que varios grupos hicieran una canción para la serie; se ve que la nuestra fue la que más les gustó”, explican desde la banda. La canción se convirtió en un himno y este viernes se cuela en la Plaza Mayor de Toro junto a otros temas reconocidos del grupo. Los ‘Despistaos’ prometen un concierto histórico en el que no faltarán algunos de los temas que han marcado su trayectoria. Antes de la cita, el grupo habla con La Opinión de Zamora de Física o Química, de la canción que les “resucitó” en un momento complicado, del éxito después de tantos años y de un objetivo que todavía mantienen intacto: “hacer la mejor canción”.

Despistaos lleva más de dos décadas de trayectoria. ¿Qué queda de aquel grupo que comenzó a principios de los 2000?

Mucho. Seguimos siendo todos amigos, somos una especie de familia. En lo musical tampoco ha cambiado mucho. Aunque hay canciones más flojitas que se colaron en la radio, nuestro directo es el de un grupo de rock.

Su música ha acompañado a varias generaciones. ¿Cómo se consigue que una banda que lleva más de 20 años siga conectando con gente joven que quizá ni siquiera había nacido cuando comenzaron?

Pues es bastante sorprendente, la verdad. Supongo que las cosas de las que hablamos en las canciones unen a bastantes generaciones. En nuestros conciertos hay público de tres décadas diferentes.

Uno de sus grandes éxitos es Física o Química, una canción que marcó a toda una generación. ¿Qué significa para ustedes comprobar que, tantos años después, el público sigue cantándola como el primer día?

Es una canción que ha tenido mucha más fuerza estos últimos años que cuando salió en 2009. Probablemente, si miras la lista de éxitos de 2009, hay muchas canciones que en ese año fueron mucho más mediáticas, pero ha envejecido genial y, como dices, se ha convertido en un himno de toda una generación ella solita.

Su éxito va unido también al de una serie televisiva. ¿Consideran que fueron afortunados por formar parte de esa banda sonora?

Sí, claro. Esas cosas pasan una vez en la vida y nosotros estábamos ahí cuando la productora le pidió a Warner que varios grupos hicieran una canción para la serie; se ve que la nuestra fue la que más les gustó.

Este viernes actúan en Toro, dentro de las fiestas de la localidad. ¿Qué supone para un grupo como Despistaos tocar en pueblos y ciudades más pequeñas, donde quizá el contacto con el público puede ser más cercano?

Hemos hecho esto toda la vida y nos encontramos muy a gusto. Son conciertos diferentes porque no todo el mundo que está ahí conoce tus canciones y trayectoria, así que el concierto en Toro es un buen momento para demostrar por qué llevamos tantos años en esto.

¿Qué conoen de Toro y de Zamora? ¿Han actuado anteriormente en la provincia o tienen alguna relación o recuerdo especial de estas tierras?

Sí que hemos tocado bastante por ahí. De hecho, creo que en Toro ya tocamos hace bastantes años, y tanto en Zamora como en la provincia también. Este otoño visitaremos Zamora para tocar en la sala Nébula dentro de la gira de nuestro nuevo disco. Y lo mejor de Toro, el vino.

Después de tantos años sobre los escenarios, ¿qué sigue teniendo un concierto en directo que les haga sentir los mismos nervios o ilusión que al principio?

Tocar en un grupo y dedicarnos a esto es un sueño, así que vivimos cada concierto como si fuera el último. Nos encanta nuestro trabajo.

Mirando su trayectoria, ¿hay alguna canción, disco o momento que consideren especialmente importante para entender quién es Despistaos hoy?

Hay muchas canciones y conciertos importantes, pero quizá Cada dos minutos fue una canción que nos resucitó en un momento complicado. Luego ya vinieron Física o Química y las demás.

Parece que hoy en día se vive un gran momento musical en España, con muchos grupos nuevos y festivales en cada rincón. ¿Es más fácil hoy tener éxito musical?

Es más fácil promocionarse y tenemos la ventana de las redes sociales, pero tener éxito es otra cosa. Eso no se consigue haciendo una canción viral.

Las colaboraciones entre grupos son también una práctica muy común hoy. ¿Con qué artista actual o del pasado les gustaría tocar?

Creo que hemos colaborado con mucha gente que para nosotros es muy importante, como Fito Cabrales, Dani Martín, Rulo, Kutxi… Estamos servidos.

Y, para terminar, después de tantos años de carrera, ¿qué le queda por hacer a Despistaos? ¿Hay algún sueño, proyecto o escenario que todavía tengáis pendiente?

Todavía nos queda hacer la mejor canción y seguir tocando hasta que el cuerpo diga basta.