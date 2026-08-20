Un nuevo mural 3D en Toro: el proyecto TAU rinde homenaje al patrimonio de la ciudad

El nuevo mural, que ha estrenado hoy Toro, tiene como objetivo principal rendir un emotivo homenaje tanto al patrimonio arquitectónico como al comercial de la localidad, unos edificios que hoy en día ya no existen. Este mural se ha centrado en representar antiguas edificaciones y comercios tradicionales de la zona.

Por eso, en esta edición y ante la falta de un de gran tamaño, esta obra se ha creado sobre un enorme cuadro enmarcado sobre una tapia, de esta manera, se revaloriza todo el espacio mediante el uso de técnica tridimensionales.

El artista encargado de este proyecto, Carlos Adeva, y que además es uno de los fundadores de TAU se ha encargado de explicar el formato de diseño de esta obra: “Quería hacer algo totalmente distinto. El formato 3D está recortado en distintos planos, lo que ha hecho que el trabajo haya sido mucho más difícil de realizar, porque hay que recordar y sacra dos veces el dibujo”.

Además, debido a la complejidad técnica de este mural, el proceso de elaboración se trasladó al patio del Palacio de los Condes de Requena, por lo que, a diferencia de otros años, esta vez su elaboración no ha sido a pie de calle, lo que no ha evitado que los ciudadanos no hayan podido disfrutar del proceso, pues a través de las redes sociales han podio seguir cada paso que daba el artista. Por otra parte, Adeva, agradeció la ayuda de los colaborades del proyecto para realizar esta obra y también quiso recalcar el respaldo que el Ayuntamiento de Toro realiza a este proyecto.

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Por último, Ruth Martín, concejala de urbanismo de la localidad, quiso recordar que el este proyecto surgió durante las “Edades del Hombre” y, además, destacó el espíritu colaborativo de este proyecto. Asimismo, esta agradeció la labor de los trabajadores municipales y voluntarios que han puesto su paciencia y su arte al servicio de esta representación: “a José Luis Matilla, al nuevo voluntario Heliodoro, Eduardo Casado, Paloma Aceves, al hijo de Carlos y al propio Carlos par la gran labor que han hecho”.