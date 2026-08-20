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Un conato de incendio al lado del Puente de Piedra en Toro moviliza a los bomberos forestales

Los bomberos forestales de la Junta de Castilla y León acuden a sofocar un incendio declarado en la carretera que va a Villafranca de Duero

Incendio forestal en Toro

Incendio forestal en Toro / Cedida

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O. C.

A las 10.45 horas de la mañana de este jueves, 20 de agosto, se daba aviso de un pequeño incendio en Toro, en la carretera que comunica la localidad toresana con municipios como Villafranca de Duero o Cuéllar (CL-602), junto al puente de piedra.

Incendio en Toro

Incendio en Toro / Cedida

En total, la estimación de la superficie calcinada es de menos de media hectárea alejada del núcleo de población.

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