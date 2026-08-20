Autorizada una intervención urgente en Tagarabuena para subsanar las filtraciones de agua en viviendas

La Junta de Castilla y León ha dado luz verde al inicio de las obras que permitirán subsanar los problemas de humedades generados en viviendas de Tagarabuena tras la ejecución de las obras de humanización de la travesía que discurre por el barrio y que han generado numerosas quejas de los vecinos.

Para poder ejecutar los trabajos que permitan subsanar las filtraciones de agua en viviendas con carácter urgente, el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de la delegación de la Junta en Zamora ha optado por la fórmula administrativa de contrato menor de obras.

El importe de la adjudicación de las obras previstas en Tagarabuena se ha fijado en 48.000 euros, presupuesto que se ajusta a las estimaciones iniciales sobre la intervención que es preciso realizar para frenar los problemas de humedades que afectan a varias viviendas del barrio toresano.

Para adjudicar las obras, la Junta ofreció a tres empresas participar en el procedimiento, aunque finalmente tan solo se presentó la de la empresa Exfamex, constructora que, finalmente, acometerá los trabajos previstos.

Con la ejecución de la intervención adjudicada a la única empresa que concurrió al proceso, la Junta espera erradicar de una forma definitiva un problema que, en los últimos meses, ha generado numerosas quejas por parte de los propietarios de las viviendas afectadas.

El alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, también ha instado en varias ocasiones a la Administración regional a que acometa las obras necesarias en la travesía para frenar las humedades detectadas en varias casas del barrio tras la ejecución de las obras de humanización de la travesía de Tagarabuena.