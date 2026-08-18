Estos son los nuevos "gigantes" de Toro

La tarde del martes 18 de agosto, se escribió un nuevo capítulo en la historia de la ciudad de Toro. Vecinos y visitantes abarrotaron la Plaza Mayor para presenciar la puesta en escena de los seis nuevos gigantes que pasan a formar parte del patrimonio festivo y cultural del municipio. Es el resultado de más de un año de intenso trabajo, que nació gracias a la propuesta de los propios vecinos y a la emotiva carta de un niño que avisaba del mal estado en el que estaban las antiguas figuras. Desde el Ayuntamiento de Toro decidieron poner en marcha un proyecto que, tras mucho esfuerzo, por fin ha visto la luz. El proyecto contempla, en una fase posterior, la creación de nuevos cabezudos para completar la comparsa habitual.

Presentación nuevos gigantes en Toro 2026 / Rocío Gato / LZA

El trabajo se le encargó a Francisco Iglesias Escudero, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y profesor de Dibujo en el IES Pardo Tavera de Toro. El artista comenzó con un riguroso estudio previo, ya que los personajes debían guardar un vínculo directo con la historia local. Por ello, se eligió a Fernando el Católico, Doña Elvira, el Conde-Duque de Olivares, María de Molina y a dos figuras representativas de la identidad y el folclore de Toro y su Alfoz: el Tío Babú y la Labradora toresana. Las figuras miden entre 3,20 y 3,60 metros de altura, y algunas de ellas llegan a pesar entre 35 y 44 kilos.

Concejal Cultura Javier López Calero, Presentación nuevos gigantes en Toro 2026 / Rocío Gato / LZA

En la elaboración ha participado un equipo de más de treinta artesanos que se han encargado del moldeado, carpintería, policromía y confección del vestuario. «Un trabajo que suele llevar unos tres años, nosotros lo hemos completado en solo uno», señala Francisco Iglesias. El artista detalla además el proceso técnico y creativo: «Modelamos las figuras en barro, lo que exigió gran precisión con las escalas, empleamos resina de poliéster para la escultura y madera para las armaduras y todas las estructuras. Diseñamos y patronamos toda la vestimenta tras una cuidada selección de tejidos, inspirándome en cuadros, murales, fotos antiguas y libros de historia». «Estoy enormemente agradecido al Ayuntamiento, a la Morana, a todo mi equipo y a la ciudad por la confianza depositada en mí para dotar a Toro de las figuras que merece», concluía.

Francisco Iglesias Escudero, presentación nuevos gigantes en Toro 2026 / Rocío Gato / LZA

El acto contó con la presentación del alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, y el concejal de Cultura, Javier López, quienes expresaron su sincero agradecimiento tanto a todas las personas involucradas en la iniciativa, como a Caja Rural y a los empleados del Ayuntamiento. También tuvieron palabras de reconocimiento para Francisco Iglesias y su equipo, así como para los cargadores que, año tras año, portan fielmente a los gigantes y cabezudos al ritmo de las charangas en las fiestas de San Agustín. A partir de ahora, la ciudadanía no tendrá que esperar únicamente a los festejos patronales para disfrutarlos, el Consistorio sopesa sacarlos a la calle en la Fiesta de la Vendimia, los Carnavales y otras citas señaladas, permitiendo que vecinos y visitantes se reencuentren con ellos a lo largo de todo el año.

Presentación nuevos gigantes en Toro 2026 / Rocío Gato / LZA

El músico y compositor toresano David Rivas fue el encargado de poner música y banda sonora a esta presentación, con una composición creada expresamente para la ocasión y que, además, ha sido adaptada para ser interpretada por las charangas y perdurar en el tiempo bajo el título «Gigantes de Toro». Se trata de una suite compuesta en ocho partes: una introducción, seis movimientos dedicados a cada uno de los personajes históricos representados y una parte final. La obra, de aproximadamente 12 minutos de duración, fue interpretada por la Banda de Música La Lira de Toro, también dirigida por el compositor, aportando un componente musical propio y de gran fuerza a la presentación de los nuevos gigantes.

Rivas explica que en cada una de las partes de la composición, ha tenido en cuenta la personalidad y la trayectoria de los personajes representados. «Cada parte está pensada en función de cómo era cada personaje histórico. Me he documentado previamente para intentar plasmar su personalidad a través de la música». Un proceso de creación que, reconoce, se ha desarrollado en un tiempo limitado, pero que ha requerido muchas horas de trabajo y dedicación para que la banda pudiera disponer de la obra con suficiente antelación y preparar los ensayos.

«Ha sido un trabajo que he tenido que elaborar rápido, con muchas horas de dedicación para poder ensayar con tiempo con la banda. Llevamos aproximadamente un mes trabajando en ello y el resultado ha quedado muy bonito. Los gigantes han quedado espectaculares y todo el conjunto es maravilloso», señala el compositor toresano. Para David Rivas, formar parte de este proyecto supone además una oportunidad especial de contribuir, desde la música, a una iniciativa vinculada a la historia y la identidad de Toro. «Estoy muy agradecido de que hayan contado conmigo para este proyecto, al director de la Banda, Jairo del Río, por facilitarme siempre el trabajo, y a toda la banda», concluye.

Narciso Prieto, director de Comunicación de Caja Rural de Zamora, incidía durante el acto en que este es un proyecto "impecable, con una partitura perfecta concebida por grandes artistas como Francisco y David. Todos nos hemos puesto a su entera disposición para que hoy Toro vuelva a hacer historia y a honrar sus raíces. Mantener e impulsar nuestras tradiciones es fundamental, por lo que felicito de corazón a quienes habéis promovido esta magnífica iniciativa».

David Rivas, Presentación nuevos gigantes en Toro 2026 / Rocío Gato / LZA

Los concejales del Ayuntamiento de Toro, María Velasco, Ruth Martín, María Ángeles Medina, Javier Gómez, José Lorenzo Sevillano y Francisco Rodríguez, fueron los encargados de desvelar las figuras una a una. Durante la presentación, desgranaron la historia, los detalles y el significado de cada personaje ante el público congregado. La cuidada narración permitió a los asistentes, especialmente a los más pequeños, conectar con las raíces históricas y el valor cultural que simboliza cada uno de estos nuevos gigantes para el municipio.

Como colofón al proyecto, los nuevos gigantes contarán con un hogar permanente a la altura de su valor patrimonial. Las figuras quedarán expuestas durante todo el año en la histórica capilla del Hospital de la Cruz, un espacio acondicionado para que tanto toresanos como visitantes puedan admirarlas de cerca en cualquier momento. Esta ubicación no solo garantizará su adecuada conservación, sino que dotará a Toro de un nuevo atractivo turístico y cultural, consolidando así un legado festivo que hoy, tras mucho esfuerzo, vuelve a brillar con luz propia para disfrute de las presentes y futuras generaciones.