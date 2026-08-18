Abezames celebra su I Marcha Contra el Cáncer

El pasado lunes, el municipio zamorano de Abezames acogió la primera edición de su marcha contra el cáncer. Gracias a la solidaridad y a la respuesta de los vecinos, la iniciativa logró recaudar un total de 520 euros, importe que se destinará de manera íntegra a la investigación contra esta enfermedad.

La jornada solidaria tuvo una buena acogida entre los residentes. Con el lema «Juntos damos pasos que salvan vidas», la caminata, que duró aproximadamente una hora, partió desde el Ayuntamiento para recorrer las calles del pueblo y sus alrededores. Por una inscripción de 10 euros, cada participante recibió una camiseta conmemorativa y un dorsal. Tras finalizar, se celebró un sorteo de regalos entre todos los inscritos.

Abezames, I marcha contra el cáncer 2026 / Cedidas / LZA

El evento estuvo organizado por la Asociación Unidos Contra el Cáncer Toro y Provincia de Zamora. Tras el éxito de esta primera convocatoria, tanto la organización como el Ayuntamiento de Abezames, expresaron su intención de dar continuidad a la iniciativa en los próximos años, con el objetivo de consolidarla como una cita anual fija en el calendario del municipio.