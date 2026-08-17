Así es el operativo especial que coordinará la seguridad en Toro durante las fiestas

Reforzar la seguridad en los puntos de mayor afluencia como la Plaza de Toros, la Plaza Mayor y los escenarios nocturnos ante el notable incremento de población que experimenta la localidad durante estas fechas. Es el principal objetivo del operativo especial de seguridad que se pondrá en marcha con motivo de las próximas Ferias y Fiestas de San Agustín en Toro. La Junta Local de Seguridad se ha reunido este lunes para coordinar los efectivos en una sesión presidida por el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco.

"El dispositivo mantiene la estructura de años anteriores pero refuerza el enfoque preventivo. Nuestra prioridad es anticiparnos a cualquier riesgo, disuadir conductas delictivas y garantizar que vecinos y visitantes disfruten de las fiestas con total tranquilidad y seguridad", remarca Blanco.

El operativo contempla un amplio despliegue de los distintos cuerpos de seguridad, garantizando una atención permanente ante cualquier incidencia que pueda surgir durante los festejos. Asimismo, se intensificarán los controles de alcohol y drogas en los accesos: "Estos controles buscan proteger vidas y no deben interpretarse como una molestia, se realizan por el bien de todos y nuestro deseo es que la tasa final sea cero".

Junta Local Seguridad Toro, San Agustín 2026 / Rocío Gato / LZA

El dispositivo se completará con controles específicos de seguridad ciudadana. En este sentido, las autoridades han destacado la excelente coordinación entre la Policía Local y la Guardia Civil, así como la labor fundamental de los Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja y el personal de seguridad privada. "Confiamos en que sean unos festejos tranquilos y libres de agresiones sexuales. Sin embargo, ningún operativo estaría completo sin la colaboración ciudadana. Vecinos y visitantes son los mejores ojos para estos dispositivos, por lo que pedimos que cualquier situación anómala o de riesgo se comunique de inmediato", señala el subdelegado.

El despliegue incluirá efectivos tanto uniformados como de paisano, entre los que se encuentran la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) y el Seprona, a los que se sumará la vigilancia aérea mediante helicóptero para supervisar los eventos con mayor concentración de público. "En conclusión, deseo a todos los vecinos y visitantes que disfruten de unas grandes fiestas, siempre con responsabilidad y seguridad. Ya tenemos el antecedente de la excelente organización del Ayuntamiento de Toro durante el día del eclipse, lo que nos da plena confianza", concluye Blanco.

Por su parte el alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, incidía en que "debemos seguir trabajando en la misma línea para garantizar unas fiestas tranquilas y pensadas para el disfrute de todos. Gracias a la labor preventiva y a la excelente coordinación de los cuerpos de seguridad, nuestro mayor deseo es mantener la cifra de cero agresiones sexuales durante estos días".

Junta Local Seguridad Toro, San Agustín 2026 / Rocío Gato / LZA

A la reunión asistieron la concejala de Fiestas, María Velasco, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Gómez, junto con el secretario general del Ayuntamiento. También formaron parte del encuentro mandos y representantes de la Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil de Toro y Protección Civil de la Junta de Castilla y León, con el fin de coordinar conjuntamente el plan de seguridad para unos festejos que se celebrarán del 21 al 30 de agosto.

Balance de criminalidad

Durante la reunión también se presentó el balance de criminalidad de enero a julio, que refleja un repunte en la localidad con 27 denuncias más respecto al mismo periodo del año anterior. Entre los datos analizados destacan el incremento de los robos con fuerza en domicilios, mientras que en establecimientos comerciales las cifras se mantienen estables, la contabilización de 19 hurtos y dos delitos relacionados con el tráfico de drogas. Por el contrario, no se ha registrado ningún delito contra la libertad sexual.

El aspecto más reseñable del balance es el aumento de la ciberdelincuencia, que crece un 70% tras pasar de 30 a 51 denuncias, también respecto al mismo periodo del año pasado. Este tipo de infracciones ya representa el 25% del total de las tramitadas en la ciudad, lo que significa que una de cada cuatro corresponden actualmente a delitos informáticos.