Morales de Toro afronta con gran participación el tramo final de sus fiestas patronales

Las fiestas patronales de Morales de Toro en honor a San Roque, afrontan sus últimas jornadas en un ambiente festivo marcado por la alta asistencia, la ausencia de incidentes y el arraigo de sus tradiciones taurinas. Iniciadas el pasado 14 de agosto, los festejos culminarán este martes tras varios días en los que la localidad zamorana se ha volcado con sus costumbres, entre las que destaca la singular salida de los toros desde su Ayuntamiento.

Este martes a las ocho de la tarde, el sonido de dos cohetes anunció el inicio del tercer encierro callejero. Entre la Plaza de Toros y el recorrido, los vecinos aguardaban el momento. La salida del primer toro se hizo esperar y tras pasearse por las calles del pueblo, también fue necesario guiarlo de nuevo hasta los corrales con la ayuda de los bueyes y del recortador local Sergio García «Tororo». Al finalizar el encierro, la fiesta continuó fiel a la tradición con las populares «chotas con calimocho».

San Roque en Morales de Toro, 2026 / Rocío Gato / LZA

La arraigada afición taurina del municipio se ha vuelto a poner de manifiesto, si bien las peñas y las generaciones más jóvenes demandan un mayor peso de los eventos musicales en la agenda. El concejal de Festejos, José Luis Rincón Fernández, ha realizado un balance positivo de estos días: "El desarrollo de la programación está siendo excelente. Tanto los festejos taurinos, como los musicales, también los actos gastronómicos han contado con una respuesta masiva. La preparación de los almuerzos tradicionales, desde las sopas hasta los torreznos y los huevos fritos, ha sido un rotundo éxito. Se respira mucha satisfacción entre los vecinos y podemos afirmar que está siendo una de las mejores ediciones de los últimos años".

San Roque en Morales de Toro, 2026 / Rocío Gato / LZA

Entre las citas más concurridas destaca la exhibición de cortes, saltos y quiebros, donde se lidiaron dos novillos de la ganadería Valderrey. Por su parte, Antonio de Luisa, ganadero y director de lidia de los festejos, comenta: "Tanto los especialistas como las reses ofrecieron un buen espectáculo que gustó al público. La afluencia ha sido sobresaliente, también en el desenjaule, la meteorología acompañó de forma favorable tras las intensas lluvias registradas el viernes".

Como colofón a la programación, los moralinos, moralinas y visitantes se reunirán este martes para degustar la tradicional toro guisado. "Este encuentro será el broche de oro a unas jornadas de convivencia, arraigo y máxima participación", concluye el alcalde, Luis Segovia. Morales de Toro, combina tradición, cultura y ocio y así convierten al municipio en punto de reunión para vecinos y visitantes, contribuyendo a dinamizar la vida social y cultural de la zona y a poner en valor sus costumbres y señas de identidad.