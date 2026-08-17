Comienza la venta anticipada de entradas para los festejos taurinos de las fiestas
Las localidades podrán adquirirse hasta el sábado 22 y en taquilla dos horas antes de cada espectáculo
En el hall del Ayuntamiento de Toro, se comenzó el lunes 17 de agosto, el inicio de la venta anticipada de entradas para los festejos taurinos de las próximas Ferias y Fiestas de San Agustín. Las localidades podrán adquirirse hasta el sábado 22 de agosto en horario de 10.00 a 14.00 horas por la mañana y de 17.00 a 19.00 horas por la tarde. Transcurrido ese tiempo, las entradas solo se venderán en taquilla dos horas antes de cada festejo, ya que no estará habilitada la venta por Internet.
La programación incluye encierros camperos y urbanos, además del tradicional Toro del Cajón, este festejo tendrá un carácter benéfico, la entrada costará 3 euros y lo recaudado se destinará a la Fundación Personas. Las entradas para la corrida de toros oscilan entre los 75 euros, barrera y barrera balconcillo en sombra, y 55 euros de la entrada general en sombra. La zona de sol fija su precio en 45 euros, mientras que el pase infantil cuesta 20 euros.
El concurso de cortes son 25 euros para barrera y barrera balconcillo sombra, 20 euros la general y 10 euros la infantil. La Verbena Taurina, el Toro Prix y la Fuente de Vino disponen de una tarifa única de 12 euros para adultos y 5 euros la infantil. La organización también ofrece un abono general, para todos los espectáculos por 63 euros. La gestión de los festejos taurinos de esta edición corre a cargo de la empresa Toros Puerta Grande, dirigida por Francisco Javier Chacón.
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