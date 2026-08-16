Morales de Toro honra a San Roque entre novillos, disfraces y "torresnos"

Desde principios de agosto, el municipio zamorano de Morales de Toro ha contado con una programación estival que ha congregado a multitud de vecinos y visitantes. La agenda festiva y cultural ha ofrecido propuestas diseñadas para todas las edades, destacando por una elevada participación.

Entre las actividades programadas han sobresalido las iniciativas de carácter solidario, como la marcha a pie y la noche de humor destinadas a la recaudación de fondos contra el cáncer. La oferta deportiva y gastronómica también ha tenido un papel fundamental, con torneos de pádel, campeonatos de juegos de cartas y catas de vinos. En la localidad también se pudo disfrutar de hinchables, un encierro ecológico y diversos juegos tradicionales. La música, complementó el programa de la mano de actuaciones flamencas, conciertos en directo y sesiones de discomóvil.

Concierto Virus en Morales de Toro, Fiestas de San Roque 2026 / Cedida

Morales de Toro, Fiestas de San Roque 2026 / Cedida

Del 14 al 18 de agosto, Morales de Toro celebra sus tradicionales fiestas patronales en honor a San Roque, uno de los momentos más esperados del año. El domingo 16 de agosto, día grande de las festividades, el municipio se vuelva en el santo patrón. Los actos principales arrancaron a primera hora de la mañana, a las 7.00 horas, con la chocolatada popular para coger fuerzas.

Posteriormente, la imagen de San Roque fue venerada durante la misa solemne y la posterior procesión desde la Iglesia de El Salvador. Durante el recorrido por las calles del pueblo, la comitiva estuvo acompañada de la charanga Los Trotameños. El primer encierro urbano dio comienzo a las 9:00 horas y se prolongó durante casi tres horas. La jornada taurina discurrió en un ambiente participativo, haciendo una pausa a media mañana para almorzar, a base de torreznos y sopas de ajo, con la colaboración de la panadería local de Clara y Ana.

Morales de Toro, Fiestas de San Roque 2026 / Rocío Gato / LZA

El ganadero Antonio de Luisa, director de lidia de los festejos, ha hecho un balance muy positivo del desarrollo del primer encierro por las calles de Morales de Toro. Según explicó, no se registró ningún tipo de percance. «Se ha podido disfrutar de dos toros que salieron desde el coso instalado en la plaza y recorrieron las calles Cervantes, Zamora, Manuel de Falla y Antonio Machado, por suerte, todo ha transcurrido con normalidad y sin incidentes que lamentar», señaló De Luisa. A lo largo de todo el trayecto se congregó un numeroso público que pudo disfrutar del encierro gracias a la correcta gestión de la organización.

Morales de Toro, Fiestas de San Roque 2026 / Rocío Gato / LZA

El alcalde de Morales de Toro, Luis Segovia, ha hecho un balance muy satisfactorio sobre el desarrollo de las festividades, destacando la alta afluencia de visitantes. Durante estos días, el municipio, que cuenta habitualmente con unos 900 habitantes, llega a superar los 2.000 gracias a la llegada de numerosos veraneantes y visitantes, muchos de ellos procedentes del País Vasco.

«Todo va sobre lo previsto estos días, notamos muchísima más gente que otros años y, lo más importante, reina la tranquilidad en todas las actividades», afirmó el regidor local. Asimismo, Segovia subrayó la dedicación y el esfuerzo continuo del equipo de gobierno municipal para supervisar cada detalle del programa: «Estamos atentos a todo; aunque el ritmo es exigente y el cansancio se nota al no haber relevos, la recompensa es ver que las fiestas están siendo un éxito».

Morales de Toro, Fiestas de San Roque 2026 / Rocío Gato / LZA

La programación festiva prosigue durante la tarde con una exhibición de cortes, saltos y quiebros a cargo de especialistas, que se medirán ante dos novillos de la ganadería Valderrey. Ya por la noche, el ambiente festivo continua de la mano de un segundo desenjaule y una sesión de discomóvil que prolongará la celebración hasta altas horas de la madrugada.

De cara al lunes 17 de agosto, la agenda arrancará bien temprano con el segundo encierro urbano a las 9:00 horas. También se podrá disfrutar de un almuerzo popular compuesto por huevos fritos con jamón. A las 20.00 horas, otro encierro, completando el día con la habitual cita festiva de «chotas y calimocho», un momento de encuentro y ambiente para las peñas del municipio.

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El colofón a estos días de festejos llegará el martes 18 de agosto. La jornada de cierre contará con la «Resbalina» en la cuesta de los Hoyos, la recogida de banderas en el Ayuntamiento y el campeonato de Chana, juego tradicional que reúne a numerosos aficionados. Y como broche final a las celebraciones patronales, vecinos y visitantes se congregarán para degustar el tradicional toro guisado. Este amplio abanico de propuestas consolida a Morales de Toro como un punto de encuentro clave durante la temporada estival en la comarca.