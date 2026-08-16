El cantautor Mikel Erentxun, vocalista de la emblemática banda de rock Duncan Dhu, puso el broche final a las Noches de Toro 2026. El músico, que aparcó momentáneamente su carrera en solitario para conmemorar el 40.º aniversario de la formación con una extensa gira iniciada el pasado año, ofreció un concierto en la Plaza de Toros. Durante la actuación, hizo un completo recorrido por los ocho discos del grupo, haciendo cantar al público al ritmo de clásicos atemporales como "En algún lugar", "Cien gaviotas", "A tientas", "Jardín de rosas", "Esos ojos negros", "Una calle de París", "A tu lado" o "Palabras sin nombre".

Mikel Erentxun pone el broche de oro a las Noches de Toro 2026. / Rocío Gato

Con este concierto concluyó una exitosa edición que dio comienzo el 4 de julio con el espectáculo infantil de Pica Pica. La programación continuó con el tributo a Joaquín Sabina a cargo de Jimenos Band, el concierto de Aurum y los monólogos de Luis Piedrahita, además del festival de la bodega Divina Proporción, encabezado por Carlos Ares junto a Éxtasis, Rosario Cohete y Julia Z. El ciclo cerró sus puertas el sábado 15 de agosto tras registrar una gran afluencia de público en todas sus citas, un balance muy positivo que ha llevado al Ayuntamiento de Toro a trabajar ya en la confección del cartel para la edición de 2027.