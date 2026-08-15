“Somos lo que defendemos”: El resurgir de Valdefinjas a través de su paisaje y su gente

“Al igual que aquel pueblo de la Galia de Astérix y Obélix al que nunca consiguieron doblegar, existe en el Alfoz de Toro un pequeño pueblo de 60 habitantes de nombre Valdefinjas”, esta es la carta de presentación de Ángel Bragado, uno de los impulsores de esta iniciativa. Al igual que otros tantos municipios de Castilla y León, Valdefinjas se encuentra dentro de la denominada “España Vaciada”. Sin embargo, este pequeño municipio zamorano se niega a dejar de existir, pues cuenta con una pócima mágica: la plataforma ciudadana "Vive Valdefinjas".

Por ello, esta plataforma funciona en esencia como "nuestro sistema inmunológico", según la misma carta, pues cuando la propia naturaleza o la historia de este pequeño enclave sufre o corre el peligro propio de la desaparición, son los habitantes de Valdefinjas los que se encargan de salir en su defensa.

De salvar una piedra a proteger todo un paisaje

Todo espacio rural que busca la salvación de su historia suele seguir un mismo patrón o si se prefiere decir de esta forma, un guion fijo, basado en la preservación del patrimonio. También fue el instinto que surgió en Valdefinjas, ya que hace varios años, Ester Martín y Ángel Bragado fundaron esta plataforma y obtuvieron una gran victoria, la rehabilitación de la antigua iglesia de la localidad.

Sin embargo, el verdadero giro de guion llego cuando estos comprendieron que la restauración del patrimonio no finaliza cuando acaba el asfalto. Pues, recaudar con gran interés y mimo la historia del pueblo les hizo darse cuenta de que el inmenso “jardín local” que les rodea es una parte igual de importante e inseparable de su hogar.

Paisaje de Valdefinjas / Cedida

Por eso, con la recuperación de su ya histórico lema “somos lo que defendemos”, su misión se ha expandido completamente. Estos ya no se encargan de proteger las calles o los parques de su localidad, sino de que su enorme tesoro rural como los son la tierra de los pinares, los viñedos y los oteros, no desparezcan y se mantengan vivos. Además, han entendido que el paisaje no es solo un simple telón de fondo o la imagen perfecta de una postal sino que su memoria, es todo un presente de realidad y una gran oportunidad para el futuro.

La senda del Ángel

Con el objetivo de evitar que esta protección ecológica no se quede en unas simple palabras, Ángel, decido pasar a la acción, pues había que lograr que los vecinos dejaran de mirar a un simple pasaje a través de las ventanas de sus casas, para que estos comenzaran a caminarlo.

Es aquí, cuando en el año 2025, el proyecto de "La senda del Ángel", una metáfora conceptual. Esta ruta, promovida por el propio Ángel, es un camino real y transitable que busca dar acceso a la imponente cima del Teso de la Cruz, transformando así este enclave en un monumental mirador panorámico que ofrece unas espectaculares vistas para disfrutar de las puestas del sol.

Pero a esta iniciativa lo que la convierte el algo verdaderamente extraordinario es que se ha desarrollado de manera altruista, sin la intervención del Ayuntamiento de Valdefinjas ni ninguna otra administración pública, sin ayudas ni subvenciones. Por ello, ante esta inacción, toda la mano de obra, los materiales y el esfuerzo los puso el propio promotor de la iniciativa. Ante este panorama, la plataforma no ha para do de buscar ayudas, y tiende puentes hacia las bodegas locales de Numantia, Campiña o Teso de la Monja buscando su ayuda.

Arte vanguardista

Es por eso, que, en la cima de este teso, el esfuerzo ha culminado y terminado en la Plaza de Orión. En el epicentro de esta estrenada plaza se ha levantado la Cruz de los Cuatro Vientos, una escultura diseñada por Javier Merino Ledesma.

Esta espectacular estructura está compuesta por unas sorprendentes formas geométricas y esa modernidad abstracta que la conforma choca a primera vista con un espectacular entorno natural, pero evitaron huir de elementos tradicionales que pudieran convertir el enclave en un parque rústico del siglo XIX. Es aquí, cuando esta escultura se convierte en una auténtica declaración de intenciones, ya que a través de su forma hace que Valdefinjas siga viva, siga evolucionando y hace que no se produzca una ruptura con el entorno, pues nace de él.

Cruz de los Cuatro Vientos, escultura de Javier Merino Ledesma. / Cedida

Otro gran motor de resistencia

Pero el paisaje no es el único caballo de batalla de la plataforma, en pleno siglo XXI la conectividad también es un pilar fundamental para la supervivencia de los pueblos. "La llegada de la fibra óptica ha sido todo un punto de inflexión”, reconocen, pues permite que la población se quede a trabajar desde casa y se facilita la reapertura de negocios como la de la antigua quesería, dirigida por unos emprendedores venezolanos.

En definitiva, la plataforma “Vive Valdefinjas” busca trascender las fronteras del Alfoz de Toro para convertirse en todo un referente en el que puedan mirarse otros pueblos de la denominada “España vaciada”. Esta lucha no se basa en pedir milagros, sino que busca un compromiso que sea constante, además de demostrar que la supervivencia frente a esa despoblación no pasa simplemente por quedarse de brazos cruzados esperando a que las instituciones den soluciones, medidas que en la mayoría de casos se demoran, sino que estos buscan tomar las riendas del asunto, mancharse las manos de tierra y demostrar que trabajando y esforzándose estos entornos se pueden transformar en espacios que estén muy vivos y que sean muy dinámicos.

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Al final, la plataforma “Vive Valdefinjas” ha querido lanzar una pregunta que busca conmover las conciencias y hacer reflexionar a las personas: ¿Qué estamos dispuestos a defender de nuestro entorno? Mientras haya vecinos o personas que estén dispuestas a caminar por estas sendas, contemplar los atardeceres en iniciativas como las de la Plaza de Orión o la Senda del Ángel, da como resultado el cuidado de las raíces de estos pueblos, pero abrazando el progreso. Por eso, este pequeño rincón de la provincia de Zamora quiere seguir demostrando al resto del país que “un pueblo no se mide por su tamaño, sino que se mide por la grandeza de su gente”.