Varias calles de Toro, inundadas en pleno mes de agosto
La rotonda de la Puerta Corredera en Toro se ha vuelto a inundar tras las fuertes precipitaciones, afectando tanto a negocios como al tráfico.
Una vez más, se ha inundado la rotonda de la Puerta Corredera en Toro en el cruce entre la calle Corredera y la avenida Carlos Latorre (N-122). La glorieta, que conecta el centro de Toro con el acceso a la autovía del Duero (A-11) a través de la Carretera de Medina de Rioseco, es un punto en el que se producen reiteradas inundaciones cuando hay lluvias abundantes en la ciudad. En la tarde de hoy, las precipitaciones masivas han inundado varias calles cercanas, la rotonda y los accesos a esta.,
Concretamente, el agua ha causado estragos en las calles Judería, Dominicos y Tabla Redonda, inundando negocios, suelo urbano y obstaculizando el tráfico principalmente en la glorieta, por donde la altura que cubren las precipitaciones dificulta el tráfico por esta zona de la ciudad.
La situación ha determinado la actuación de los Bomberos, que se han desplazado hasta el lugar y en este momento se encuentran achicando el agua.
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