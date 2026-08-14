Cancelado el Wild Life Festival debido a las intensas lluvias en Toro
La organización del festival ha compartido imágenes de la Plaza de Toros encharcada y los equipos afectados por la lluvia
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O. C.
A través de un mensaje en la red social Instagram, la organización del Wild Life Festival ha informado de la cancelación del show debido a los problemas técnicos de iluminación y sonido que han ocasionado las lluvias.
Concretamente, lo han comunicado a través de dos historias. En la primera de ellas informan de la cancelación y de que pronto se comunicarán las nuevas fechas y se procederá a la devolución del dinero. En la segunda, compartían un vídeo mostrando la Plaza de Toros afectada por la lluvia, el suelo encharcado y los propios equipos del festival, mojados.
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