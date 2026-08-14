Cancelado el Wild Life Festival debido a las intensas lluvias en Toro

A través de un mensaje en la red social Instagram, la organización del Wild Life Festival ha informado de la cancelación del show debido a los problemas técnicos de iluminación y sonido que han ocasionado las lluvias.

Concretamente, lo han comunicado a través de dos historias. En la primera de ellas informan de la cancelación y de que pronto se comunicarán las nuevas fechas y se procederá a la devolución del dinero. En la segunda, compartían un vídeo mostrando la Plaza de Toros afectada por la lluvia, el suelo encharcado y los propios equipos del festival, mojados.