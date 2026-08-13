Toro estrenará sus nuevos gigantes con música original de David Rivas

La ciudad de Toro ultima los preparativos para vivir un momento histórico en el ámbito cultural y festivo. Tras más de todo un año de trabajo artesanal, la nueva comparsa de gigantes verá la luz el próximo martes 18 de agosto en un evento de presentación programado en la Plaza Mayor a las 20.30 horas.

El ambicioso proyecto de renovación desemboca en una comparsa compuesta por seis personajes totalmente nuevos y muy ligados a la historia de la ciudad. Siguiendo un orden cronológico y jerárquico, la agrupación estará formada por Fernando el Católico, Doña Elvira, El conde-duque de Olivares, María de Molina y dos personajes que representan el arraigo local y folclórico de Toro y su Alfoz: Tio Babu y la Labradora toresana.

Según adelanta el coordinador del proyecto llevado a cabo por la Asociación Cultural La Morana, Francisco Iglesias, “las figuras alcanzan los 3,20 metro en reposo y hasta 3,60 metros de altura cuando son portadas, llegando a pesar algunas de ellas entre 35 y 40 kilogramos”: Además, Francisco destaca que la comparsa “refleja la historia y el rico patrimonio de esta gran ciudad, por lo que queremos que esté a la tura y los gigantes se conviertan en unos nuevos toresanos”.

Trabajo artesanal

Para llevar a cabo la ceración de esta comparsa han participado un grupo de más de treinta artesanos que han estado muy involucrados en la creación, moldeado, carpintería, policromía y confección del vestuario y los detalles que forman a estas figuras. Además, para la elaboración de los nuevos gigantes los detalles se han cuidado con una extrema delicadeza, en el caso de la labradora, se ha elaborado un mantón tejido a mano con seis metros de largo en su composición.

Asimismo, con el objetivo de evitar que este nuevo proyecto quede guardado y oculto durante el año, estos gigantes contarán con un lugar propio de exposición, que será permanente y se establecerá en la capilla del Hospital de la Cruz, lo que servirá sin lugar a duda para crear un nuevo espacio de turismo y cultura que atraiga a muchos visitantes.

Banda sonora

Otro de los puntos más sorprendentes de este proyecto ha sido que esta nueva comparsa de gigantes cuente con música propia. Para llevar a cabo esta labor, se ha contado con el reconocido compositor local David Rivas, quien ha donado una suite musical completamente exclusiva. “Cada gigante tiene su propio movimiento que no solo trata de evocar a la figuro, sino que busca asociarlo al momento histórico y a sus tradiciones”, detalló Rivas, quien también añadió que “la pieza cuenta con un homenaje especial al Tío Babú y al folclore de la zona”.

Además, la interpretación de esta pieza musical correrá a cargo de la Banda de Música de la Lira, siendo estos los encargados de dar vida a la música de estos gigantes durante la presentación del próximo martes y en futuros desfiles.

Este proyecto ha sido llevado a cabo tanto por El Ayuntamiento de Toro como por la Asociación Cultural La Morana, quienes no dudaron en agradecer a la Fundación Caja Rural su implicación y patrocino en este proyecto. Laura Huertos, técnico de comunicación de la Fundación Caja Rural, subrayó la enorme ilusión de la entidad a la hora de respaldar un proyecto tan cuidado y hecho con tanto cariño.