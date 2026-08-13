La jueza de Toro investiga la causa del edema pulmonar agudo que provocó la muerte de la bebé de tres meses

Un edema pulmonar agudo fue la causa de la muerte del bebé de tres meses ocurrida este 9 de agosto en Toro mientras estaba en el domicilio de su madre y de su padre, fallecimiento que se produjo entre las doce de la noche y las 2.00 horas, espacio de tiempo en el que vecinos de esta localidad aseguran haber visto a la pareja de progenitores en la calle, en zonas de ocio y sin su hija, según testimonios a los que ha tenido acceso LA OPINIPON-EL CORREO DE ZAMORA, lo que implicaría que habría habido unas horas en las que permaneció en la casa sin el control de una persona adulta.

Mientras que el Instituto Nacional de Toxicología analiza las muestras recogidas en la autopsia preliminar llevada a cabo por Instituto de Medicina Legal de Zamora para determinar qué pudo causar el edema pulmonar, derivado de una asfixia o de una intoxicación, el Tribunal de Instancia de Toro ha interrogado ya a los tres investigados en esta causa de homicidio por imprudencia que ha conmocionado a toda la provincia de Zamora por la edad de víctima, tres meses de edad, y por las extrañas circunstancias en las que tuvo lugar.

En tratamiento por desintoxicación y custodia de la niña

Las familias de la madre y del padre de la menor son muy conocidas en el pueblo, al igual que esta pareja de jóvenes que apenas superan los veinte años, los dos en tratamiento de desintoxicación por sus adicciones a sustancias estupefacientes y, según el entorno en el que se movían, al alcohol lo que habría motivado que el Servicio de Menores de la Junta de Castilla y León les retirara la custodia para dársela a la abuela materna hasta que se deshabituaran del consumo y llevaran una vida organizada que les permitieran la reinserción social y laboral. Al parecer, la Administración autonómica se ha personado ya en la causa judicial como parte interesada en determinar cómo falleció la bebé y de quién puede ser la responsabilidad.

El seguimiento de los Servicios Sociales era muy estricto por la fuerte dependencia de ambos a las drogas, por la corta edad de la bebé y por haber otra niña de unos 6 años a cargo de la pareja, la menor de edad con la que podrían haber dejado a la pequeña de 3 meses en casa mientras sus progenitores habrían decidido salir, hipótesis que se baraja al haber testigos que vieron a la joven pareja "de marcha por los pubs" de Toro, indican fuentes consultadas por este diario.

De hecho, la abuela que ostentaba la custodia de la niña fallecida debía estar presente cuando el padre y la madre, o alguno de los dos, iba a visitar a la menor de tres meses, de la que no podrían disfrutar sin esa supervisión por orden judicial, al parecer, para preservar la integridad física de la menor por si pudiera producirse algún percance, según la información recabada por este periódico.

Ni lesiones óseas ni golpes

Los datos que maneja la jueza indicarían que la bebé no presentaba lesiones óseas, heridas o hematomas que pudieran derivarse de una caída al suelo, como se ha dicho inicialmente y ha trascendido en los primeros días tras el trágico suceso, a pesar de que el progenitor habría manifestado que se tropezó con la niña en brazos, si bien parece ser que afirmó que no tuvo consecuencias para su hija, que ni la soltó ni se le precipitó. Esta será una de las cuestiones que deberá descartar por completo la investigación judicial.

Es más que probable que la jueza vuelva a interrogar a los tres investigados, a la abuela, al padre y a la madre que no estaría presente en el momento en que el padre se percata de que la niña no respiraba, al objeto de esclarecer cómo se sucedieron los hechos y en qué circunstancias; para contrastar los testimonio de cada uno de los encausados por si hubiera contradicciones en su primera declaración.