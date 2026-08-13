El Ayuntamiento de Toro ultima los preparativos para el inicio de las Fiestas de San Agustín

A lo largo de la mañana de hoy el Ayuntamiento de Toro ha dado a conocer a todos sus vecinos la disponibilidad de que estos pueden recoger los programas de las fiestas en la Oficina de Turismo de la localidad, habilitando un pequeño espacio en el vestíbulo del edifico donde se han depositado. Además, el consistorio también ha informado de la existencia de dos formatos diferentes, uno en tamaño estándar y otro de bolsillo.

Por otra parte, la institución municipal también ha anunciado algo muy importante para las peñas de la localidad, se han abierto los plazos de inscripción para que las peñas se registren y puedan formar parte de San Agustín el próximo 21 de agosto y ver su bandera colgada en la casa consistorial. Este día, tiene lugar la Mojada y es aquí donde las peñas se convierten en el epicentro de las celebraciones.

Para garantizar que todas las peñas se inscriban, el consistorio ha determinado un plazo de una semana, hasta el próximo viernes, 21 de agosto. Asimismo, para facilitar esas inscripciones, la oficina de turismo contra con un horario partido, siendo de 10 a 14 horas por la mañana y de 16 a 19.30 horas en horario de tarde.

Finalmente, con ambos anuncios el Ayuntamiento ha querido que todos los vecinos formen parte de las fiestas y que vuelvan a llenar de alegría y emoción las calles de Toro disfrutando de unas fiestas de San Agustín, que a lo largo de diez días llenaran la ciudad de una gran variedad de actividades