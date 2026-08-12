Toro se sumergió en el silencio para contemplar un eclipse histórico

El eclipse ha dejado a Toro sin palabras. A las 19.00 horas, las Eras del Canto se fueron llenando de gente para contemplar el eclipse solar. La zona había sido acondicionada previamente por el Ayuntamiento de Toro, que se encargó de su limpieza y de habilitar tanto espacios de aparcamiento como baños públicos. El evento contó con una charla astroguiada a cargo de Yolanda Manso, quien comenzó haciendo hincapié en la importancia de utilizar gafas homologadas y en perfectas condiciones. “No miramos primero y después nos las ponemos”, advirtió. Asimismo, recordó que solo en el momento exacto en que la luna cubriera por completo el disco brillante del Sol se podrían retirar las gafas, debiendo colocárselas de nuevo en cuanto reapareciera el primer punto de luz.

GALERÍA | Toro oscurecido con motivo del eclipse / Rocío Gato

Al abordar la fase de parcialidad, cuando la luna comenzó a ocultar el Sol progresivamente, Manso explicó el carácter excepcional del fenómeno: “España no vivía un eclipse total de Sol desde 1905, aunque en los años 50 se pudo ver uno en Canarias. Llevábamos más de un siglo esperando. En el caso de Zamora, el último eclipse solar total visto aquí ocurrió hace 548 años, exactamente el 29 de julio de 1478. Y duró más que este, casi 4 minutos frente a algo menos de 1 minuto”.

Eclipse Solar Toro / Rocío Gato / LZA

Por aquel entonces, Toro se situaba en el epicentro de la historia. Apenas dos años antes, en 1476, la Batalla de Toro se libraba en esas mismas tierras, decidiendo el destino de la corona castellana en una época marcada por la fundación de la Inquisición, “Imaginen a la gente de aquel 1478: sin telescopios, sin ciencia, viendo cómo el sol desaparecía. ¿Qué pensaron? ¿Qué rezos elevaron al cielo?, un evento aterrador para una sociedad medieval”, añadió Manso, quien también propuso a los presentes no solo mirar el eclipse, sino sentirlo en la luz, las sombras, la temperatura, el viento y los sonidos.

El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco García, eligió este lugar para disfrutar del eclipse. “Era uno de los dos puntos habilitados en la provincia de Zamora. Hacía tiempo que planeábamos venir a Toro y hemos acertado. Lo que estamos viviendo es un espectáculo y la organización ha sido excelente, sin ningún tipo de incidente”. Por su parte, el alcalde, Carlos Rodríguez Casares, añadió: “El calor frenó a la gente al principio, pero al final no ha detenido a nadie. Estamos muy contentos con el trabajo realizado para disfrutar de este fenómeno hoy en la ciudad”.

Eclipse Solar Toro / Rocío Gato / LZA

Sobre las 20.28 horas, el paisaje de Toro adquirió una tonalidad extraña, casi crepuscular. Cuando llegó el momento cumbre, tanto los toresanos como aquellos que llegaron desde fuera, levantaron la cabeza al unísono y se quedaron en completo silencio. Tras la ocultación solar, aplausos, y la jornada continuó con la llegada de las perseidas, extendiendo la velada para los vecinos que decidieron permanecer allí para disfrutar del espectáculo nocturno. Se calcula que fueron entrono a 3000 los vecinos y visitantes que acudieron con mantas, cojines o sillas a una cita verdaderamente histórica. Otros rincones de la ciudad registraron también una gran afluencia de público, como el Puente de Piedra, el Punto de Mira, el Paseo del Espolón o la Cárcel.

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Eclipse Solar Toro / Rocío Gato / LZA

Y es que el municipio se convirtió en uno de los puntos privilegiados de toda España para contemplar este fenómeno astronómico. La velada, estuvo amenizada por la actuación musical de Tauri Tubae. Además, para garantizar una experiencia segura, se repartieron gafas homologadas de forma gratuita entre todos los asistentes, gracias a la colaboración de la Diputación de Zamora. La Policía Local, la Guardia Civil, los Bomberos y Protección Civil, junto con el servicio de ambulancias, coordinaron la seguridad y el tráfico en una jornada que transcurrió sin ningún tipo de percance.