La Noche Flamenca de Toro llega con figuras de primer nivel nacional

El Ayuntamiento de Toro ha presentado la imagen y programación de la tradicional Noche Flamenca, cita que tendrá lugar el sábado 29 de agosto, a partir de las 22.15 horas, en el Patio del Bar San Francisco. Una edición más, el festival vuelve a apostar por figuras de primer nivel dentro del panorama flamenco nacional. En el cante estarán Ezequiel Benítez, Samuel Serrano y María Jesús Bernal, quienes estarán acompañados al toque por los guitarristas Paco León, José Gálvez y Antonio Carrión, respectivamente. El cartel se completará sobre el escenario con el compás de los palmeros Edu Gómez y Naim Real.

Desde el Ayuntamiento, como entidad organizadora, se reafirma el compromiso con un evento que forma parte indispensable del programa de las Ferias y Fiestas de San Agustín. Durante el acto de presentación, la concejala de Festejos, María Velasco, destacó la consolidación de esta cita en el calendario local: «Para esta edición hemos vuelto a contar con Isaac Garduño, gran experto en la materia, quien se ha encargado de confeccionar una propuesta de altísimo nivel. La Noche Flamenca se ha convertido en un auténtico referente gracias a su buena organización. El público siempre sale satisfecho y se llena cada año, por lo que agradezco a todos los que hacen posible este evento».

Por su parte, Alberto Camarón, propietario del Patio del Bar San Francisco, puso en valor las características del recinto y el cartel: «Traemos a Toro lo mejor de lo mejor. Nuestra ciudad es un referente de cultura y ocio en Castilla y León que siempre busca contar con los mejores de cada disciplina. Este cartel está a la altura de los que se pueden ver en grandes capitales como Madrid o Sevilla. Animo especialmente a los jóvenes a que acudan, ya que en un espectáculo así es imposible no conectar con algún palo del flamenco».

Presentación cartel festival flamenco 2026 / Rocío Gato / LZA

El asesor flamenco del festival, Isaac Garduño, destacó la evolución continua de la propuesta: «Vamos mejorando como el buen vino, son muchos los artistas que desean actuar en Toro. Contamos con un público entendido y, sobre todo, con un silencio respetuoso que, según admiten los propios profesionales, no se encuentra en muchos sitios. Ezequiel Benítez está actuando en los festivales más destacados de España; Samuel Serrano nos entusiasmó tanto hace unos años que le prometimos que volvería, y la joven María Jesús Bernal llega con muchísima fuerza. Los guitarristas también figuran entre los mejores del país». Asimismo, la organización hizo hincapié en el objetivo de renovar el público y acercar el flamenco a las nuevas generaciones, un reto para el que consideran idónea la selección artística de este año.

El festival, que mantiene la esencia de sus anteriores ediciones, se desarrollará en un espacio reconocido por su acústica, condición clave que lo convierte en un marco idóneo para el cante. Con un aforo aproximado de 700 personas, el recinto volverá a ser el punto de encuentro de los aficionados a este arte. Las entradas salen a la venta este miércoles con un precio de 20 euros en venta anticipada y 25 euros en taquilla. Se podrán adquirir en el propio Bar San Francisco, y en la taquilla del recinto desde dos horas antes del inicio del espectáculo. El diseño del cartel gráfico es obra de Jesús Camarón. El evento cuenta además con la colaboración de Embutidos Ballesteros, Casquería Susi, Bodegas Bigardo y Bodegas Maires.