María del Carmen Castro, alcaldesa de Pinilla de Toro: "Sea la actividad que sea, aquí todo el mundo va a todo"

Con apenas 200 habitantes empadronados, el municipio zamorano de Pinilla de Toro, enclavado en el alfoz de Toro, demuestra cada verano que la grandeza de un pueblo no se mide por su padrón, sino por la fuerza de su gente. Desde este jueves 13 y hasta el lunes 17 de agosto, la localidad celebra sus días grandes, tras un mes cargado de actividades deportivas, degustaciones gastronómicas, guerras de agua, gincanas, discomovidas, teatro y talleres infantiles.

"Si algo define a este lugar es que, sea cual sea la actividad o el público al que vaya dirigida, todo el mundo acude y participa. La forma en que los vecinos se involucran en cada evento es sencillamente de admirar, este pueblo tiene una energía increíble", destaca con orgullo María del Carmen Castro (PP), alcaldesa del municipio desde 2023 y vecina de la localidad desde hace 37 años. Junto a la concejala de Festejos, Lourdes Pérez, presentan la programación.

En estas fechas, la población estival se multiplica, superando el medio millar de personas gracias a la llegada de familias procedentes de Madrid, Valladolid, Salamanca, el País Vasco y la propia capital zamorana. "No es solo ocurre el mes de agosto. La gente siente este pueblo como suyo y regresa durante todo el año, en Semana Santa, en la festividad del Cristo de San Sebastián o en los puentes", añade la alcaldesa. Además, durante las fiestas, la afluencia se dispara con visitantes de localidades vecinas como Toro o Vezdemarbán, con quienes mantienen un lazo de hermandad.

El éxito del programa festivo se empieza a hilvanar en pleno mes de diciembre, "para poder asegurar las fechas de las discomovidas hay que trabajar con mucha antelación", aclara Castro. Para ello, el Ayuntamiento trabaja mano a mano con las 20 peñas locales y las tres asociaciones que dinamizan el municipio durante todo el año: la Asociación Cultural El Cabildo, la Asociación de Jubilados y la Asociación Cultural El Lebrero.

Fiestas Pinilla de Toro 2026, Asociación El Cabildo / Rocío Gato / LZA

"Estamos profundamente agradecidas con las tres asociaciones. Dan una vida enorme a un pueblo pequeño como el nuestro. Pero lo mejor de todo es el ambiente que hay entre ellas: colaboran, se ayudan y trabajan juntas. Es un auténtico orgullo saber que cada vez que les pedimos apoyo, siempre están dispuestas a dar el cien por cien", señala Lourdes Pérez.

Un papel protagonista lo desempeñan los 17 quintos que este año alcanzan la mayoría de edad. Un grupo de jóvenes, tanto residentes como descendientes del pueblo, que destacan por su profundo arraigo. "Nuestros jóvenes no solo vienen a divertirse; están para lo que haga falta. Tienen un amor por Pinilla que emociona. Lo mismo te montan un escenario que te lo recogen en un momento, organizan actividades e incluso ayudan a costear actos. Son el corazón de las fiestas", elogia la concejala de Festejos.

El pistoletazo de salida tendrá lugar el jueves 13 de agosto a las 20.00 horas con la tradicional subida de banderas al balcón consistorial, el pregón y la presentación oficial de los quintos, seguido de un animado desfile de peñas con charanga y degustación de limonada. El viernes por la mañana, pasacalles en el que los vecinos lucen sus trajes típicos antes de la misa patronal. A las 19.00 horas se celebrará el primer encierro de novillos, cerrando la jornada con una discomovida.

Fiestas Pinilla de Toro 2026, Quintos. / Rocío Gato / LZA

El sábado 15 de agosto, solemne misa en honor a la Virgen de la Asunción con la presencia de los quintos. Por la tarde, a las 19.00 horas, segundo encierro por las calles del pueblo y, al caer la noche, nueva sesión musical. El domingo 16, hinchables y fiesta de la espuma matinal; por la noche, espectáculo flamenco, concurso de disfraces, discomovida y chocolatada de madrugada. El lunes 17, la recta final llegará con hinchables de agua, concurso de repostería, merienda popular y la traca fin de fiestas.

Noticias relacionadas

"Resulta imposible destacar un único acto porque aquí todo se vive de forma conjunta. Al ser un pueblo, no solapamos eventos, a lo que se organiza, la gente va. Es algo que no deja de sorprendernos y que no ocurre en todas partes. Pinilla es un gran pueblo con una gente extraordinaria. Invitamos a todos a visitarnos estos días y a compartir con nosotros la alegría de nuestras fiestas", concluyen la alcaldesa y la edil de Festejos.